"Me quiere matar", gritaba Rodolfito antes de morir, ebrios lo ataron a un caballo por diversión

San Luis Potosí.- Rodolfo, un niño de 12 años, fue amarrado a un caballo a la fuerza por un grupo de jóvenes ebrios para grabar un video divertido que iban a subir a Youtube, lamentablemente murió este jueves, 25 de junio, tras meses de sufrimiento.

En octubre del 2020 Rodolfito estaba jugando en los campos de la colonia Hidalgo en la Ciudad de Valles, cuando tres jóvenes ebrios lo agarraron, le amarraron los pies con un mecate y lo subieron a un caballo al cual le pegaron para que corriera desbocado.

Toda la acción fue grabada ya que les parecía divertido, mientras el caballo corría el niño cayó de él y fue arrastrado varios metros, por lo que sufrió lesiones en sus dos piernas, fisuras en el cráneo y su corazón comenzó a fallar.

El hecho fue denunciado por los familiares del niño hasta el mes de enero del 2021 por el delito de lesiones, por lo que no fueron ingresados a prisión ya que era un delito no grave, pero, ahora con la muerte del menor, se podía reclasificar.

Los cinco meses que siguieron después de poner la denuncia el pequeño Rodolfo fue internado tres veces, mostrando mejoría en una sola ocasión pudiendo caminar bien, pero el daño también era psicológico, ya que sus agresores lo habían amenazado.

La madre del niño contó que Rodolfo sufría de dolores constantes en las piernas motivo por el cual lo llevó con cinco médicos para tener diagnósticos diferentes, pero todos le decían lo mismo y el dolor era cada vez más insoportable.

En sus últimos días de vida Rodolfito sufrió una crisis por el dolor por lo que tuvo que ser internado en el Hospital Regional estos mismo le ocasionaron que estuviera inconsciente y que no reconociera a nadie.

En el hospital Rodolfo se despertaba gritando, asustado, y cuando estaba despierto tenía mucho miedo por lo que tenía que estar constantemente sedado.

No me hagas nada... Brando me quiere matar", gritaba el niño.