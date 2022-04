"Me siento bien por ayudar", dueño de zapatería regala zapatos y lo multan en México

Coahuila.- Juan Nasar, dueño de una zapatería en la ciudad de Saltillo, Coahuila, fue multado por las autoridades tras regalar alrededor de trescientos pares de zapatos a las personas que más lo necesitaban.

El señor Juan Nasar fue multado por la Dirección de Servicios Públicos por dos mil pesos, ya que las personas dejaron las cajas de zapatos tiradas en la banqueta, a pesar de eso él se dijo contento por la buena acción que hizo.

"Me siento bien porque mucha gente me dio las gracias, mucha gente estaba contenta, unas señoras de 70 u 80 años me dieron las gracias y con eso uno se siente que hizo algo bueno, no para beneficio propio o para hacer negocio, sino solamente por el placer de ayudar", dijo el señor Juan Nasar.

Juan Nasar, quien es originario de Jerusalén, decidió regalar los pares de zapatos ya que eran productos "pasados de moda" por lo que eran complicados para vender, pero eran productos nuevos en perfectas condiciones.

La buena acción del hombre se llevó a cabo el pasado 06 de abril en la Zapatería Lux, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, el calzado fue regalado a las personas que llegaban y decían que los necesitaban.