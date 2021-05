"Me vendieron.. mi papá abusó de mí.. dijeron que mentía", niñas de Guerrero narran sus abusos

Guerrero.- Por medio de la red social de Facebook, Marea Verde Guerrero publicó varias fotografías de niñas indígenas de la Montaña de Guerrero que han sido víctimas de abuso sexual, en cada imagen cada menor cuenta lo que sufrió o está sufriendo, muchas de ellas dicen que interpusieron una denuncia ante las autoridades sin embargo no hicieron nada, una de ellas fue regresada a casa de su agresor, un hombre que la compró.

Las niñas, víctimas de abuso, escribieron con un plumón en cartulinas de colores las agresiones a las que han sido sometidas, donde varias denuncian a sus padres de abusar sexualmente de ellas, otras más que han sido vendidas, y, aunque han puesto denuncia ante las autoridades, no les creen y dejan libre a los agresores.

Denuncias

Me llamo Reina, tengo 8 años, mi maestro abusó de mí y cuando por fin hablé dijeron que yo mentía. Dejé la escuela, él continúa.

Reina de ocho años, víctima de abuso sexual/Foto: Marea Verde Guerrero

"Mi nombre es Julia, tengo 15 años, mi papá me violó y mi familia me obligó a perdonarlo.

"Mi vecino abusó sexualmente de mí, en el MP nos dijeron que llegáramos a un acuerdo. Él sigue libre. Andrea, 13 años.

Niñas de Guerrero víctimas de abuso/Foto: FB Marea Verde Guerrero

"Soy Martina, tengo 13 años, mi tio me violó, denuncié y el MP no me creyó"

Me vendieron con un señor, me violó y embarazó, cuando escapé la autoridad me regresó con él. Petra 16 años"

"Tengo que planificar a escondidas por temor a quedar embarazada de mi agresor con quien convivo a diario. Victoria 14 años."

Niñas de Guerrero víctimas de abuso/Foto: FB Marea Verde Guerrero

Piden aplicación de la NOM046

Por medio del Facebook Marea Verde Guerrero la Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres piden al Congreso de Guerrero y al Gobernador homologar el articulo 159 del código Penal y garantizar la aplicación de la NOM046, para que niñas y mujeres puedan decidir la interrupción del embarazo seguro, oportuno y justo.

De acuerdo a la petición publicada en la página de Osoigo.com, actualmente facultan a los Ministerios Públicos a que las niñas y jóvenes tengan que acudir a denunciar la violación y el deseo de abortar, además de otra serie de requisitos como acudir con los padres o tutores. Situación que en ocasiones es contraproducente, pues es en el mismo núcleo familiar donde ocurren estos abusos y es el padre o la pareja quien las ha violentado.

La Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres pide que el código penal debe ser modificado de acuerdo a la norma 046, ya que, según ellos, debe ser pertinente y accesible, que el Ministerio Público deba, en lugar de obstaculizar la solicitud del aborto, investigar el caso y a los posibles violadores de las niñas, o mujeres que acudan al Servicio de Salud a realizar la interrupción de su embarazo directamente.