Medio Maratón Bajío todo un éxito en León, Guanajuato

León, Guanajuato.- Este domingo se llevó a cabo el evento Medio Maratón Bajío en la ciudad de León, Guanajuato, más de cinco mil atletas de toda la República Mexicana y el extranjero participaron, entre chicos y grandes, las principales vialidades de la ciudad se llenaron de júbilo y alegría.

En punto de las 7:30 a.m. La atleta e influencer Fitness Barbara del Regil, estuvo a cargo de ambientar el calentamiento antes de iniciar la carrera. En este evento tan importante para el bajío participaron cientos de equipos de fitness, ciclismo y atletismo de ciudades vecinas a la región como; Celaya, Guadalajara, Querétaro, tlaquepaque, entre otras más.

Cortesía: Medio Maratón Bajío

Cientos de atletas de todas las edades dieron lo mejor de sí mismos en la vía pública, lo importante es llegar a la meta y eso lo entendieron muy bien todos los que participaron porque independientemente del lugar en el que quedaron, la verdadera carrera es contra sí mismo.

Lee más: Mitos y realidad sobre los vapeadores y cigarros eléctricos

De acuerdo con los tiempos oficiales, el ganador absoluto de los 21 kilómetros con un tiempo de 1:06:19 fue Geoffrey Kenisi Bundi en rama varonil, por su parte la ganadora absoluta de la rama femenil fue Beatrice Kemunto Gesabwa quien detuvo el cronómetro en 1:17:04.

Con aplausos, puntos de hidratación, risas y trabajo en equipo los más de cinco mil atletas llegaron a la meta, sin embargo, es importante conocer, los lugares y tiempos en el que estos deportistas hicieron historia el día de hoy en este Medio Maratón Bajío, 2022.

Las ganadoras del medio maratón bajío feminil son:

Ganadores del Medio Maratón Bajío Libre Femenil (19 a 39 años) Tiempo y número 1er lugar Ursula Patricia Sánchez García Tiempo de: 1:19:17 Número: 442 2do lugar María Fatima Torres Piscina Tiempo de: 1:19:24 Número: 311 3er lugar Solyenetzitl Selene Castro Aguilar Tiempo de: 1:20:23 Número: 3

Ganadores del Medio Maratón Bajío Veterano A Femenil (40 a 49 años) Tiempo y número 1er lugar Argentina Valdepeñas Cerna Tiempo de: 1:21:51 Número: 81 2do lugar Jessica Patricia Rodríguez Galván Tiempo de: 1:25:52 Número: 922 3er lugar Angela Vázquez Montes Tiempo de: 1:26:55 Núm: 325

Ganadores Medio Maratón Bajío Veterano B Femenil (50 a 59 años) Tiempo y número 1er lugar Susana Delgado Morales Tiempo de: 1:34:30 Número: 701 2do lugar Ma Griselda Pérez García Tiempo de: 1:35:28 Número: 4217 3er lugar Rosa María Alcaraz Tiempo de: 1:39:44 Número: 217

Ganadores Medio Maratón Bajío Veterano C Femenil ( 60 años y más ) Tiempo y número 1er lugar Edith Martínez Arellano Tiempo de: 1:40:40 Número: 801 2do lugar Ma Soledad Hernández Hernández Tiempo de: 1:44:12 Número: 4933 3er lugar Jill Rubí Guzmán Arias Tiempo de: 1:46:42 Número: 29

Ganadores Medio Maratón Bajío Absolutos Femenil Tiempo y número 1er lugar Beatrice Kemunto Gesabwa Tiempo de: 1:17:04 Número:4 2do lugar María de Jesús Ruiz Acuña Tiempo de: 1:17:06 Número: 3428 3er lugar Mayra Sánchez Vidal Tiempo de: 1:17:37 Número:4003

Los participantes de está carrera disfrutaron del evento y comentaron de manera positiva sus experiencias:

“Super bien, si organizado mucha hidratación y a mí parecer fue la primera vez que vengo a correr a León y muy bien, participé con alrededor de 35 compañeros, nos preparamos entre 3 a 4 meses aproximadamente para este medio maratón” expresó, Martha Santiago Monje, integrante de un equipo de corredores de Guadalajara, Jalisco.

“Muy bien, estuvo muy padre la verdad es una buena ruta, nos preparamos desde enero, corrimos un medio en Guadalajara, Zapopan y ahora corrimos este otro medio maratón en León, yo les diría a todas las personas que correr es la verdad uno de los mejores deportes donde mantienes un ritmo, mantienes una condición y el venir a estás carreras es algo de verdad muy especial”, mencionó Juan Luis Maciel Díaz, corredor de Guadalajara, Jalisco.

Cortesía: Debate

“Fue mi debut, fue mi primer medio maratón y me siento muy contenta porque llegué entera y va a ser el primero de medios varios maratones, yo me preparé con tres meses antes, yo soy de AHO endurance de León, aquí estamos atrás del fórum cultural, yo creo que lo importante es no desanimarse es un proceso de mucha paciencia y es gratificante ver los logros que uno puede cumplir cuando hay disciplina”, comentó Fania Rendón, corredora del equipo AHO, endurance de León, Guanajuato.

“Yo vengo con mi grupo de amigos corredores somos del equipo Celaya Corre, el grupo ya tiene 8 años que estamos activos, tenemos entrenamientos cada ocho días para llevar justamente a las personas a activarse a caminar, trotar o correr, me gustó mucho todo la verdad la organización fue bastante buena desde la entrega de kits, también la hora de salida fue exacta, puntos de hidratación y motivación por parte de la gente de León, es uno de los mejores eventos a los cuales hemos asistido” expresó Verónica Palma Pérez, corredora de Celaya, Guanajuato.

Cortesía: Debate

El Medio Maratón Bajío también retó a los más pequeños y en punto de las 8:30 horas, se realizó la carrera infantil 1 Kids, que busca fomentar la convivencia y la inclusión de los infantes en el mundo del atletismo. La ganadora del EXATLÓN México Marysol Cortés y el personaje del Club León Garritas, animaron y corrieron junto a 350 niños un kilómetro que en todo momento contó con la amenización, porras, gritos y emoción de los presentes.

Cortesía: Medio Maratón Bajío

Conoce los resultados de los ganadores del Medio Maratón Bajío en categoría varonil:

Ganadores Medio Maratón Bajío Libre Varonil (19 a 39 años) Tiempo y número 1er lugar Ricardo Ramos Vargas Tiempo de: 1:07:30 Número:7 2do lugar Geofrey Kipkoech Kirui Tiempo de: 1:08:21 Número: 3903 3er lugar José Luis Almaguer López Tiempo de: 1:08:24 Número: 2398

Ganadores Medio Maratón Bajío Veterano A Varonil (40 a 49 años) Tiempo y número 1er lugar Julius Kibet Koskei Tiempo de: 1:08:15 Número:2200 2do lugar Ezekiel Kiplgat Chebii Tiempo de: 1:14:46 Número: 191 3er lugar Carlos Cordero Gómez Tiempo de: 1:17:04 Número: 4688

Ganadores Medio Maratón Bajío Veterano B Varonil (50 a 59 años) Tiempo y número 1er lugar Sergio García Betancourt Tiempo de: 1:13:29 Número: 3636 2do lugar Sergio Aguilar Partida Tiempo de: 1:17:10 Número: 3840 3er lugar Gerardo De la Torre Rodríguez Tiempo de: 1:19:04 Número: 3425

Ganadores Medio Maratón Bajío Veterano C Varonil (60 años y más) Tiempo y número 1er lugar José Gabriel Pedro Tiempo de: 1:31:38 Número: 4068 2do lugar Artemio Vidal Solano Tiempo de: 1:34:37 Número: 1626 3er lugar Joaquín Lerma Hernández Tiempo de: 1:35:54 Número: 1770

Ganadores Medio Maratón Bajío Absolutos Varonil Tiempo y número 1er lugar Geoffrey Kenisi Bundi Tiempo de: 1:06:19 Número: 6 2do lugar Musa Lemiukei Kanyongi Tiempo de: 1:06:30 Número: 53 3er lugar Rodrigo Villegas García Tiempo de: 1:06:46 Número: 334

El evento contó con la asistencia de celebridades como la gimnasta olímpica mexicana, Alexa Moreno.

Cortesía: Medio Maratón Bajío

"El Medio Maratón Bajío hasta ahora se considera el único evento atlético realizado con éxito en el primer semestre del 2022, bajo los nuevos esquemas deportivos", comentó Escandra Salim Alle, Directora General de ESA Sports.

Conoce los resultados de los ganadores de los 10 K- Categoría Varonil:

Ganadores Medio Maratón Bajío 10 K Varonil Tiempo y número 1er lugar Victor Daniel Gómez Mejía Tiempo de: 33:21 Número: 2999 2do lugar Eduardo Acuña Zamudio Tiempo de: 33:27 Número:3099 3er lugar Jorge Alfonso Santamarina López Tiempo de: 33:31 Número: 1781

Ganadoras generales de la cateogoría Feminil 10 K:

Ganadoras Medio Maratón Bajío General Feminil 10 K Tiempo y número 1er lugar Sara Hortencia Roel López Tiempo de: 39:36 Número: 4823 2do lugar Cristina Cruz Escalera Tiempo de: 40:17 Número: 2944 3er lugar Claudia Lizette Hernández Santoyo Tiempo de: 42:53 Número: 112

Lee más: En Guanajuato mujeres "rentan" a sus hijos para pedir limosna a turistas

Las calles de León fueron testigo de la alegría que la gente emanaba al poder volver a participar en eventos masivos, dado que el año pasado la mayoría se realizó de manera virtual, los adolescentes son los que sobresalían en número y también dieron buenos resultados, a continuación, los resultados de los ganadores del Medio Maratón Bajío 5 K:

Ganadoras Medio Maratón Bajío Juvenil Femenil 5 K (Hasta 18 años) Tiempo y número 1er lugar Blanca Lizeth Lozano Hernández Tiempo de: 29:29 Número: 927 2do lugar Madison Sophia Barragan Salinas Tiempo de: 32:40 Número: 433 3er lugar Andrea Daniela Núñez Sánchez Tiempo de: 32:57 Número: 466

Resultados de ganadores del Medio Maratón Bajío Categoría Varonil 5 K:

Ganadores del Medio Maratón Bajío Categoría Juvenil Varonil 5 K Tiempo y número: 1er lugar Braulio Gutiérrez Pérez Tiempo de: 18:15 Número: 464 2do lugar Juan Diego Cuellar Pimentel Tiempo de: 19:53 Número: 62 3er lugar José Emmanuel Rivera Martínez Tiempo de: 21:07 Número: 4148

El Medio Maratón Bajío se llevó a cabo con éxito este domingo, tránsito vial, paramédicos y personal de seguridad vigiló la integridad de los concursantes así como la vía pública por donde se realizó el evento, la Directora General de ESA Sports, Escandra Salim Alle, agradeció la buena voluntad de todos los asistentes e indicó estar listos para la próxima edición en 2023.

Cortesía: Debate