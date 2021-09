"Mejor maten a sus hijas": sacerdote de Coahuila propone matar a mujeres que abortan tras despenalización (video)

Coahuila.- Tras el dictamen histórico de la Suprema Corte para despenalizar el aborto, un sacerdote de Monclova, Coahuila, conocido como el padre Lázaro, propuso matar a las mujeres que abortan, pues asegura que "ya no sirven para nada".

En redes sociales se difundió el video de la apología al feminicidio que hace el padre Lázaro Hernández durante la misa dominical en la Iglesia San Juan Bautista de La Salle, en Coahuila.

El sacerdote comienza quejándose de la reciente despenalización del aborto en México tras el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJNC). Con tono irónico, dice que "hay que matar a todos los niños", ya que no pueden defenderse del aborto.

Sin embargo, el padre Lázaro se pone más severo y propone asesinar a las mujeres que abortan, pues asegura que "ya no sirven para nada" y están "huecas".

"El aborto está legalizado, y todas muy contentas, vamos a matar a los niños porque nos estorban, el niño no se puede defender ¿Por qué no matamos a la mamá, que tampoco ha de servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y psicológica. Una mujer que siempre va a estar amargada, una mujer que a lo mejor no va a volver a tener hijos y entonces le va a reclamar a Dios", dice el sacerdote.

En el mismo tono agresivo, el cura plantea a padres y madres que "mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben", además de pedirles que no les brinden apoyo si desean interrumpir su embarazo.

"No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan. Mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben", dijo.

Usuarios de redes sociales señalaron que la transmisión de la misa donde el padre hizo la apología al feminicidio fue realizada en vivo por Facebook, pero luego fue eliminada.

Las declaraciones del clérigo han provocado indignación y numerosas críticas en redes, donde feministas señalaron la gravedad de hacer un llamado a matar mujeres en un país donde hay 10 feminicidios diarios.

"Esto ocurrió hoy en Monclova, Coahuila, un sacerdote llamó a 'matar a sus hijas para que ellas no estorben' en un país donde hay 10 feminicidios al día en reacción al fallo de la @SCJN por la despenalización del aborto en Coahuila. Es muy grave e injustificable", dijo en Twitter Marisol Calva, secretaria de la Comisión Nacional de Redes Sociales de Movimiento Ciudadano

Ante la polémica que se convirtió en noticia nacional, el sacerdote Lázaro Hernández pidió una disculpa pública y aseguró que "se malinterpretaron las cosas".

"Se malinterpretaron las cosas, estaba predicando sobre los derechos de la familia. Pero el ejemplo no fue de que vamos a matar a las mujeres, las mujeres son tan importantes en cualquier ambiente, sin la mujer no nos movemos, entonces por eso era la idea, pero no de atacar a la mujer de ninguna manera", dijo.

El sacerdote de Monclova afirmó que no hubo reclamos de parte de los fieles durante la misa, sino que la polémica surgió cuando se difundió el video en redes sociales. "No era mi intención ofender", añadió.

La grave declaración se dio a sólo unos días de que la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto en México, un dictamen que deben acatar todas las juezas y jueces del país, por lo que ninguna mujer podrá ser encarcelada o vinculada a proceso por abortar.