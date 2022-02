“Mejor me los hubieran tirado en la puerta”: la búsqueda de una madre por sus 2 hijos en Michoacán

Morelia, Michoacán.- Una pala, un pico y un machete, son las herramientas que han servido a Patricia Jasso para continuar con la búsqueda de sus hijos, Josué Salomón y Diego Israel Páramo, desaparecidos en Morelia, Michoacán, el 26 de enero de 2020.

Siguiendo siempre la recopilación de las últimas pistas, la madre no ha parado de buscar a los más pequeños de casa, de 17 y 18 años de edad, respectivamente.

A dos años de su ausencia, no pierde la esperanza de encontrarlos, ya sea vivos o muertos.

“A veces uno va con la ilusión de encontrarlos y digo -voy a ir y voy a encontrarlos. Pero yo ya no creo que ellos estén vivos”, cuenta Pati sobre la incertidumbre previa a la búsqueda, que comúnmente emprende con otras personas, principalmente mujeres, que también buscan a sus seres queridos.

Terrenos baldíos, brechas y ríos de Michoacán, son algunos de los lugares que, le han contado, pudieran estar sus hijos. La última “fuente” le informó sobre un sitio, en una carretera de Tarímbaro, cerca del pueblo El Mesón.

La búsqueda de una madre por sus hijos en Michoacán | Alejandra Zamudio

“Me lo platicaron así, tal y como está en la carpeta de investigación. Me dicen que a mis hijos se los llevan, los golpean y los llevan a una casa. Y quiero pensar que en esa casa los tuvieron. Dicen que ahí los golpearon feo, al grado de dejarlos como muertos. Y que fueron y los tiraron a un terreno baldío. Luego los volvieron a recoger, se los llevaron y los tiraron en ese lugar”.

Fue el pasado 10 de enero que Pati se alistó desde temprano y partió rumbo a Tarímbaro. Y aunque contó con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, no se tuvo la herramienta suficiente para trabajar el terreno que, de acuerdo a la madre, estaba lleno de piedra.

“Es un río. Por todo el tiempo que lleva, la tierra bajó. Entonces pienso van a estar enterrados debajo de todo ese escombro”.

Mientras tanto, también llega la culpa a Pati, sumada a la tristeza, pues dice repasar una y otra vez aquel día que sus hijos no regresaron, pensando que cualquier detalle no hecho, hubiera cambiado algo.

“Hoy mis hijos cumplen dos años, y me digo -pude haber hecho algo-. Ellos desaparecen un 26 (de enero) y yo pongo la denuncia hasta el 30 con la esperanza de que regresaran, de que anduvieran en algún lado. Yo sola me lamento, pienso -si hubiera puesto la denuncia quizá los hubieran encontrado en la casa donde los tuvieron. Me hago mil preguntas”.

Luego de 24 meses sin Josué y Diego, la gallardía por continuar buscándolos no cesa, pese a que varios sujetos y autos extraños han rondado la casa de la familia Páramo.

“Yo creo que si en este momento me amenazaran, no me importaría, yo quiero seguir. A veces digo -Dios mío, por qué así. Mejor me los hubieran tirado aquí en la puerta, pero saber y no estar con esta angustia.”

En el terreno de la última búsqueda en Tarímbaro se encontraron restos óseos, pero fueron descartados por ser de animales. Hasta el momento, el próximo trabajo de campo está indefinido, quedando a disposición de la FGE y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado.

Lee más: Balean 4 personas en Michoacán, entre ellos un bebé

Al respecto, Pati hace un llamado a las autoridades para continuar con las búsquedas de desaparecidos en Michoacán: “no solo de mis hijos sino de cualquier persona que esté desaparecida porque trabajamos para todos y todos importan”.