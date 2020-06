Memo Pérez, medallista olímpico ejemplo para la juventud michoacana

https://www.debate.com.mx/losmochis/Gobierno-de-Ahome-ofrece-descuentos-en-multas-y-recargos-del-impuesto-predial-20200630-0156.htmlMorelia, Michoacán. – Guillermo Pérez Sandoval, medallista olímpico originario de Michoacán, es un modelo de lucha, esfuerzo y entrega; que tiene como objetivo guiar a más deportistas mexicanos a llegar a cumplir sus sueños.

Guillermo Pérez Sandoval, nació el 14 de octubre de 1979, en el municipio de Uruapan, Michoacán, es reconocido a nivel mundial por representar a México a través del Taekwondo, y ser merecedor de la presea Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la categoría de 59 kilogramos, Plata en el Campeonato Mundial Cina, y en el Campeonato Panamericano México.

El día 20 de agosto del 2008, México presenció en medio de un gran suspenso, el camino a la medalla de oro por el michoacano Pérez Sandoval, quien tras una gran batalla obtuvo el titulo de campeón de la categoría de 58 kilogramos dentro de la disciplina de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Beijing.

El combate final ante el dominicano Yulis Gabriel Mercedes, el cual manifestó un panorama dramático, incluso el ganador fue decidido de manera arbitral.

Con esta presea, Guillermo cortó la racha de México, dándole un oro en esta categoría, la cual sería su décimo primera presea dorada en la historia de los Juegos Olímpicos.

Quiero agradecer a la Femextkd por la@oportunidad de ser parte del equipo de entrenadores por nunca llegar al acuerdo@con CONADE de mi salario ya no continuaré en el equipo un saludo y les deseo éxito al equipo de Mexico — Guillermo Perez S (@gpsmemin) June 30, 2020

En entrevista para el gobierno de Michoacán, el deportista respondió algunas dudas, además de compartir sus proyectos, y motivaciones para llegar al lugar en el que se encuentra.

¿Qué significa el taekwondo para Guillermo Pérez?

“Para mí el taekwondo es parte de mi vida, que me ha ayudado a desarrollarme como persona. Sin duda para mí es algo fundamental, que forma parte de mí, que me ha ayudado a alcanzar sueños en lo deportivo y en lo personal”.

Pérez Sandoval, fue cuestionado sobre como comenzó sus sueño de los Juegos Olímpicos, de como llegar a ser la persona en la que se había convertido, de dónde provenía esa meta.

“Desde pequeño que vi los Juegos Olímpicos de Barcelona y me di cuenta que el taekwondo me apasionaba, así que me enfoqué en lograr mis objetivos de incrementar mi nivel. Sabía que tenía que luchar mucho para poder llegar a selección y duré mucho tiempo para poder hacerlo, como cuatro o cinco años, pero lo conseguí y posteriormente logré el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos”.

Atentos @cadena_deportes nation, muy pronto, el taekwondoin medallista de oro de Beijing 2008, Guillermo Pérez Sandoval @gpsmemin en un interesante reacción deportiva en Cadena, ¡pendientes! pic.twitter.com/WAhhR8X2ee — carlos yeme (@carlosyeme) June 22, 2020

¿Cómo fue el camino para alcanzar tu sueño olímpico?

“No fue nada sencillo. Tuve que luchar contra varias cosas. A veces sin apoyo, sin respaldo, solo el de la familia y todo eso me ayudó a forjar el carácter. El tener lesiones, el luchar contra corriente. Muchos me decían que no iba a poder, pero con trabajo, con dedicación, logré llegar a Juegos Olímpicos y hacer mi sueño realidad de subir al podio”.

Asimismo, también le preguntaron como fue que logro llegar al podío, cuales fueron los esfuerzos que realizo, que hizo para llegar al medallero y posicionarse dentro de él, además de obtener las preseas.

“Yo siempre creo que si realmente lo deseas con el corazón, lo puedes alcanzar y yo lo hice. El vivir cada momento intensamente, el disfrutar al máximo tu deporte y poco a poco van llegando los resultados, pero siempre tener esa entrega y disciplina”.

¿Cómo te consideras?

“Como una persona entregada, que siempre se enfoca en dar lo mejor y transmitirlo a cada una de las personas que está cerca de mí. Ahora como entrenador me gustaría luchar para dejar esa huella en mis alumnos; que me recuerden como una persona que siempre, en cualquier cosa que se desenvuelve, se entrega al máximo”.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes talentos que desean ser como tú?

“El trabajo de un deportista es el entregarse día con día al máximo para que poco a poco vaya logrando sus metas y con ello llegar a grandez hazañas. Invitarlos a que no desesperen, que se sigan preparando, enfocados en lo que desean y tener confianza en lo que hacen”.

Le preguntaron si le hacía falta cumplir aluna meta, a lo que el ex taekwondoín respondió que le gustaría crear una escuela importante de taekwondo para el país, señalando que México tiene talento y la representación es muy escasa en los Juegos Olímpicos.

Michoacán reconoce el esfuerzo y talento de su población y de los ciudadanos que se han esforzado por lograr representar el país y el estado en diferentes disciplinas, por lo que se recuerda la hazaña del ex taekwondoín, quien ahora se desempeña como entrenador y busca lograr guiar a más deportistas aztecas a la gloria olímpica.

