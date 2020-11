Menores de edad en México viven desprotección e impunidad

México.- El atroz crimen de los menores Alan y Héctor, quienes luego de ser reportados como desaparecidos el 27 de octubre fueron encontrados descuartizados en la Ciudad de México el pasado 1 de noviembre, removió la desprotección y la inseguridad que tienen que soportar miles de niños, niñas y adolescentes de México, que incluso ha incrementado en 2020.

Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México, Save the Children y Causa en Común urgen a la autoridad frenar asesinatos y desapariciones de niñas, niños y adolescentes. Además de la implementación de programas, planes y políticas públicas que prioricen los derechos humanos de los infantes mexicanos.

Violencia que se agrava

Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, abundó que en el país no solo existe un alto nivel de violencia contra los menores, sino además, gran impunidad a la hora de castigar a los culpables. Señaló que en abril reportaron como organización que diariamente tres niños eran asesinados y cuatro desaparecidos, sin embargo, siete meses después la cifra se duplicó.

Actualmente, indicó, cada día asesinan a siete niñas, niños y adolescentes, y otros siete más son desaparecidos en total impunidad. Además, de acuerdo con REDIM, los datos oficiales refieren que de cada 100 carpetas de investigación donde niñas, niños y adolescentes son víctimas, solo tres alcanzan algún tipo de sentencia o procesos, reflejando una impunidad del 97 por ciento para estos casos.

"Claramente, hay una desprotección del Estado mexicano. El 67 por ciento de niños y niñas son violentados en su propia casa o con fines educativos, aparentemente", destacó.

El también defensor de los derechos humanos abundó que ocho de cada 10 abusos sexuales que sufren miles de niños en este país ocurren en el contexto familiar y, nuevamente, sin ningún tipo de protección de parte de las autoridades. Además, antes de la pandemia, ocho de cada 10 menores ya no salían a la calle por miedo a la inseguridad, expuso el activista.

El modelo de seguridad militarizado que se ha colocado en México desde el 2006, dijo que ha llevado a que se tenga mayor disposición de armas, a que los grupos criminales creen ejércitos propios y que, a diferencia del Estado mexicano —que puede convocar legalmente y contratar—, en el caso de los grupos criminales recurren al reclutamiento forzado, particularmente de adolescentes y personas jóvenes.

Esto lo hemos estado insistiendo con mucha preocupación, porque notamos que este incremento tiene no solamente un impacto profundamente negativo en la vida de los menores, sino que particularmente genera una escalada de violencia, y cada vez más brutal», enfatizó.

También mencionó que han observado que, particularmente las personas adolescentes, están en una condición de desprotección, donde muchos factores intervienen: como la falta de acceso a la educación y la falta de vínculos y tejidos comunitarios, por lo que se convierten en presas fáciles de la delincuencia.

Desaparecidos y asesinados

Según los datos de la Red por Derechos de la Infancia en México, con base en Segob y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cada día, 10 personas de entre 0 y 17 años se reportan desaparecidas, no localizadas o localizadas desde enero del 2020. Hasta el 30 de octubre continuaban 13 mil 138 menores desaparecidos en el país.

De los menores que son reportados desaparecidos, la mayor parte de los casos, el 80.4 por ciento, son localizadas; sin embargo, por cada 100 personas de 0 a 17 años localizadas, una fue encontrada sin vida desde que se tiene registro. En total, 598 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o no localizados han sido encontrados sin vida hasta el 30 de octubre del 2020; sin embargo, la RNPDNO no específica el estado de cómo fueron halladas las personas sin vida.

La organización Causa en Común señaló, por su parte, que cada vez se asesinan a más niñas y niños en México con total impunidad. De acuerdo con un análisis realizado por dicho organismo, a partir de notas periodísticas en medios nacionales y estatales, en el país habrían ocurrido 320 actos atroces contra los menores.

Los culpables son sus asesinos, pero los Gobiernos federal y estatales comparten la responsabilidad de que estas y muchas otras atrocidades y crímenes permanezcan en una absoluta impunidad", destacaron.

Solo 3 de cada 100 investigaciones donde menores son víctimas alcanzan algún tipo de sentencia. Imagen: Debate

Invisibilizados

Alfonso Poiré, asesor de Save the Children en México, destacó para Debate que la violencia que ha impactado en los últimos meses a los menores del país tiene que ver con todo un sistema y modelos estructurales donde se conjuntan muchos factores, mismos que, a su vez, hacen que se vea a los niños y a las niñas como sujetos a los que se les puede explotar, utilizar en el crimen organizado y, desgraciadamente, de los que se puede disponer violentamente.

Se ha descompuesto socialmente, desde hace varias décadas, toda una serie de fórmulas de convivencia y de desarrollo social. Ha sido producto de muchos factores: desde la globalización, procesos de acumulación o de la concentración de la riqueza, hasta cosas como la migración o el empobrecimiento en muchos lugares", detalló.

Al respecto, dijo que esas condiciones obligan a la gente a buscar formas de supervivencia que son complejas, con una delincuencia organizada que se agrava, así como la explotación de las personas y, desde luego, de las niñas y niños. «No es una situación que se explique fácilmente a partir de un hecho sencillo, es algo más complejo», reafirmó.

El integrante de Save the Children en México agregó que existe una cultura en el país que mantiene a las niñas y los niños invisibilizados y no se les reconoce como sujetos de derecho. Los adultos, mencionó, no asumen sus responsabilidades hacia los menores, que deberían tener garantizados sus derechos y condiciones de vida para que puedan desarrollarse.

Los niños no son el futuro, son el presente; y todo lo que no hagamos hoy por ellos, lo vamos a sufrir y lo vamos a pagar después como sociedad. En la medida que nos olvidemos de las niñas y los niños, nuestra posibilidad de desarrollo se limita radicalmente», expuso.

Alfonso Poiré consideró que es momento de volver la mirada hacia las niñas y los niños y buscar que sean ese centro de atención y la prioridad número 1, una prioridad que, dijo, ya está reconocida institucionalmente con el concepto del "interés superior de las niñas y niños".

No obstante, destacó que dicho concepto tiene que volverse realidad, y no ser letra muerta a nivel institucional. "Creo que este llamado tiene que permear. Todos debemos asumir una posibilidad diferente, una prioridad diferente respecto a las niñas y niños", consideró.

En pro de los menores

Mediante una petición realizada a través de la plataforma change.org, la Red por los Derechos de la Infancia en México promueve el #Proyect26, que busca que el Gobierno federal implemente la Estrategia Nacional para Prevenir y Atender la Violencia Armadas en contra de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo anterior, según expuso Juan Martín Pérez, ocurre después de que el presidente López Obrador no incluyera a esta población dentro de sus 25 programas prioritarios.

40 millones de ciudadanos y ciudadanos que están fuera de la prioridad de la Administración federal, que es quien diseña el presupuesto. Los recortes están siendo criminales para este sector, se eliminó el Programa de Tiempo Completo, el Programa de Jornaleros Agrícolas, eliminó y se recortó presupuesto a Conafe, a DIF; estos programas son los que apoyan a los menores de mayor exclusión y víctimas de violencia», lamentó.

Además, dijo que es muy grave que el jefe de Estado continúe negando y evitando hablar sobre la violencia hacia los menores, además de que por ley es el presidente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y nunca ha ido y tampoco está enterado.

Sí hay claramente un jefe de Estado que está intensivamente en contra de niños, niñas y adolescentes. No solamente no los prioriza, sino toma decisiones que viola sus derechos», refutó.

Propuestas

A su vez, Save the Children ha propuesto que se establezca un programa de emergencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las niñas y niños. Ese programa tendría que ser a nivel nacional, adoptándose en los estados y municipios.

Algunas de las acciones, explicó Alfonso Poiré, asesor del organismo, es que se tendrían que crear fórmulas o unidades de seguridad que intenten o que traten de tener un seguimiento más cercano, sobre todo con respecto a mujeres, niñas y niños que pueden ser víctimas o que están en riesgo de violencia.

"Es una población que está muchas veces localizada en ciertas zonas en donde hay una mayor incidencia de ciertos factores que predisponen a la violencia, como la pobreza, el hacinamiento, la falta de servicios, la necesidad de sobrevivir prácticamente con cualquier tipo de estrategia, la presencia del crimen organizado. En esas zonas es donde más fácilmente vamos a encontrar a niños y niños y, desde luego, también a mujeres que pueden ser víctimas o que están en riesgo de pobreza", ejemplificó.

En este sentido, consideró que se tendrían que construir acciones articuladas de las diferentes autoridades para que puedan, eventualmente, tener servicios de atención más ágiles, de más fácil acceso para quienes estén viviendo situaciones de violencia, como las llamadas de emergencia, por ejemplo.

Otro de los puntos es fortalecer las capacidades institucionales de las Fiscalías Generales, de los Ministerios Públicos y de las Procuradurías de Protección de la Niñez, para gestionar coordinada y eficientemente los casos de vulneración a los derechos de la niñez integrando la perspectiva de género; incrementar el presupuesto público federal, estatal y municipal para las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como garantizar la pronta impartición de justicia de todos los casos de niñas, niños y mujeres que han sido afectadas por la violencia, desapariciones , asesinatos, entre otros.