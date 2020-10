Jalisco. - Aún con el panorama difícil de pandemia, el Festival de Cine Independinte, Muestra Independiente Audiovisual Xalisco (MIAX) Jalisco, ha apostado por la cultura y el arte, pues estas manifestaciones recreativas permiten a las personas experimentar otros espacios y entornos que pese a las difíciltades permitan una mejor convivencia, es por eso que esta 8va edición contarán con dos sedes la del estado como cada año y por primera vez en Michoacán, abriendose espacios para presentar productos audiovisuales.

En una entrevista realizada por el Debate a la directora de MIAX, Mayra Franco, nos contó sobre los nuevos escenarios que plantea para esta 8va edición de Festival, así como los proyectos que tienen para las próximas ediciones, las dificultades a las que se han enfrentado a causa de la pandemia y de la falta de apoyo y lo que significa crear estos espacios de reacreación y acercamiento a la cultura.

El proyecto de MIAX nació hace 8 años en Guadalajara, un día 8 de octubre, cuando solo proyectó solo 8 filmes, al día de hoy el Festival Cinematrográfico recibió alrededor de 600 películas de diferentes partes del mundo buscando una oportunidad para poder mostrar sus historias que tratan de romper fronteras y conectar con las personas.

"Esperamos generar nuevos públicos, precisamente al llevarles el cine más cerca de ellos a través de estas funciones al aire libre, nos salirmos de la capital para tener acceso a la gente y que ellos puedan disfrutar de un cine diferente, de un contenido diferente, le apostamos a la salud mental, ahorita la pandemia nos obliga a distraernos de diferentes maneras y la versión virtual es una y la versión de poder salir de una manera segura es el autocinema" cuenta Mayra mientras habla sobre las expectativas de este proyecto que pese a la pandemia continúa de frente y de lleno, con intenciones de continuar y expanderse.

Este año el Festival de Cine Independiente busca expandir sus horizontes, conectando con más personas, de esta forma, MIAX, tendrá dos sedes, la matriz ubicada en dos puntos de Jalisco y 2 en el municipio de La Piedad de Cabadas en el estado de Michoacán, en donde se proyectaran peliculas en diferentes espacios.

Dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en especifico en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la Hacienda Santa Anita, un espacio que ha colaborado con el festival en diferentes ocasiones y que en esta edición permitirá realizar el formato de Cine al Aire Libre, el cual se pensó para acatar las medidas sanitarias y cuidar a los asistentes.

También en el municipio de Chapala se implementara un Autocinema cerca del Lago el cual es se llamará 'Autocinema el Lago' que permitira ver peliculas y cuidar los contagios, asimismo, la directora de MIAX señaló que se recomienda llegar media hora antes de las funciones, no ingresar alimentos para realizar consumo local y evitar que se les invite a salir por ingresar comida.

“Seguir haciendo promoción dando lugar a la salud, nos preocupa mucho el público pero de todas maneras queremos acercarles este tipo de material [...] Lo que queremos es apoyar a los directores a través de este festival haciendo difusión y para que llegue al público”, señaló Franco sobre las medidas preventivas y cómo han cambiado los formatos para compartir el cine o el arte.

De igual manera será en el municipio de La Piedad en Michoacán, se realizará un Cine al Aire Libre en el Centro Cultural del municipio, en donde se realizará la exhibición de una muestra que solo permitirá el acceso al 30 por ciento de la capacidad, esto para cumplir con las medidas sanitarias.

De igual manera habrá un Atocinema ubicado en el Hotel Cerro Gordo en La Piedad, el cual fue logrado gracias a los trabajos de gestión realizados por Fernando Sandoval en un trabajo en conjunto con el gobierno municipal quienes tuvieron una apertura de integrar estas actividades culturales, señaló Mayra Franco.

Asimismo, será a través del canal tv 4 de Guanajuato que el Festival de Cine transmita algunas de las peliculas que han seleccionado, y de esta manera se busca ingresar a diferentes estados para expandirse y darle apertura a los directores.

Festival de Cine Independente en Noviembre

Franco compartió que será durante el mes de noviembre cuando se realicen las diferentes muestras y exhibiciones de largos y cortometrajes, en los que fueron seleccionados 118 filmes de los más de 600 que llegaron a MIAX, de diferentes países como México, España, Ecuador, Perú, Argentina, Irak, Ingleaterra, SudAfrica, entre otros.

Las presentaciones de los productos audiovisules comenzarán del 1 de noviembre al 29 en Jalisco y Michoacán. Será a partir del 15 de octubre que la cartelera sea públicada en sus redes sociales y a través de su sitio web para que todos los interesados puedan conocer las fechas y horarios de las actividades que se realizarán.

Nuevos horizontes

Mayra Franco compartió que MIAX quiere expandir sus horizontes y aunque este año todos nos hemos enfrentado a una pandemia mundial, el objetivo es cruzar nuevas fronteras el próximo año, quiere que el Festival llegue a los estados de Guanajuato y Zacatecas, además de permanecer en Jalisco y Michoacán.

También busca que sea temático, el equipo de MIAX quienes no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental o fondo de algún tipo y que crean cine independiente, quieren buscar nuevos formatos que sean atractivos al público tal es el caso de proyectar peliculas durante todo el año y basarse en la efemerides de cada mes para transmitir filmes de ese género del cual se hable durante ese periodo.

"Los invitamos a todos a que formen parte de este movimiento cultural, aún sin recursos porque ya se habló en las noticias de que se redujeron o estan desapareciendo los fidecomisos dirigidos a la cultura [...] A nosotros no nos afecta porque te comentó no recibimos ningún apoyo gubernamental, pero se me hace triste en lo personal proque si puede mermar en muchos aspectos", señaló Mayra Franco ante la cancelación por parte del Gobierno Federal a los fidecomisos que apoyan distintas áreas en el país en este caso la cinematografica y cultural.

Asimismo, la directora señala que ante esta decisión se niega el derecho a la cultura al entretenimiento, al crecimiento personal a través de la cultura, siendo un recurso de apoyo a la educación resaltando que cuando ésta se mantiene enfocada al desarrollo entonces termina nutriendo a los espectadores.

El Festival de Cine Independiente Miax invita a la población a mantenerse atento a las redes sociales oficales @miaxjalisco en Instagram y Festival de Cine MIAX en Facebook en donde compartiran las horarios y sedes de las muestras que se estarán proyectando durante el mes de noviembre, asimismo, a consumir cine independiente y darle la oportunidad a los directores de contar nuevas historias.