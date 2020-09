Mexicano más obeso del mundo vence al Covid-19

Aguascalientes, México.- A tres años de haber entrado a los Guinness World Records como el hombre más gordo del mundo por pesar 595 kilogramos, Juan Pedro Franco se suma al grupo de personas que vencieron el coronavirus pese a tener comorbilidades como diabetes, hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Juan Pedro es originario del estado de Aguascalientes y al día de hoy ha perdido más de 385 kilos tras la intervención del médico José Antonio Castañeda, quien le realizó cirugías de manga gástrica y bypass gástrico en 2017.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Gracias a la cirugía, a Dios y al doctor que me está ayudando tuve la fortaleza de aguantar la enfermedad. Si me hubiera agarrado en otra circunstancia, quizás no hubiera terminado nada bien”, señaló e hidrocálido en entrevista con Infobae México.

No obstante, sus padres no pudieron resistir los estragos de la enfermedad y perdieron la vida con tres meses de diferencia.

Juan Pablo declaró para medios internacionales que él no sufrió síntomas fuertes durante su convalecencia. Sin embargo, María de Jesús Salas, su madre, tuvo que ser intubada tras presentar complicaciones relacionados a la edad y comorbilidades como diabetes e hipertensión.

Yo estaba más apegado a mi mamá. Ella me acompañaba a todos lados, desde siempre, pero durante el procedimiento ella no se separaba para nada de mí”, declaró a Infobae.

“No es fácil porque le quita a uno lo que más quiere. En cuestión de vida yo estaba más preocupado por mi madre que lo que yo sentía. Ya lo que pasó, pasó. Le pedimos a la gente que haga conciencia”, añadió.