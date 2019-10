Mexicanos que huyen de la violencia piden asilo a EU 

Cd. Juárez, México.-Mexicanos permanecen a la intemperie a unos metros de los puentes internacionales de Ciudad Juárez para pedir asilo político a Estados Unidos.



Los connacionales huyen de la violencia de estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas.

Una familia de Michoacán indicó que llegó hace ocho días huyendo del crimen.





La madre, el padre y una hija adolescente colocaron una cobija en la acera de la Calle Gardenias, cerca del Puente Internacional Paso del Norte, y al igual que cientos de mexicanos esperan ser recibidos por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Familias mexicanas permanecen cerca de los puentes internacionales de Ciudad Juárez en espera de una audiencia para pedir asilo político a EU. | Reforma



"Queremos que valga la pena estar aquí en medio de las inclemencias del tiempo, pero no avanza la lista", comentó la madre.



Aunque autoridades estatales llevan una lista para los migrantes extranjeros, los mexicanos no están incluidos debido a que estos pueden acudir directamente a los cruces internacionales a solicitar la protección de EU.



En un principio sí se anotaban mexicanos en la lista, pero ante la llegada masiva de personas de otras nacionalidades, optaron por permanecer junto al puente y esperar a ser llamados.



Los mexicanos pernoctan también en los cruces Córdova de las Américas y Zaragoza-Ysleta.



Aunque el lunes cientos fueron trasladados a albergues por las lluvias, regresaron para no perder su lugar.