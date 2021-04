México, con una tendencia de muertos por Covid-19 preocupante a pesar de las vacunas: 15 de abril

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (SSa) informó este jueves 15 de abril en México se contabilizan un total de 2 millones 486 mil 596 contagios estimados de Covid-19 y 211 mil 213 defunciones por la enfermedad respiratoria del Coronavirus, de las cuales 401 se registraron en las últimas 24 horas.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, El Dr. José Luis Alomía, en compañía del Dr. Hugo López Gatell, presentaron el avance de la estrategia de vacunación en el país, con miras a aumentar los embarques y las dosis.

A sí mismo al mostrar el balance de cifras Covid-19 mencionó que en México se han recuperado del Covid-19, 1 millón 820 mil 959 de personas a medida que la incidencia de virus ha mostrado una disminución del - 27% luego de que se registrará un fuerte aumento de contagios.

La vacuna de Pfizer/BioNTech contra Covid-19 tal vez requiera de un refuerzo a los doce meses de completar el esquema de dos dosis para que la inmunidad sea completa, es decir, sería de tres dosis, dijo el consejero delegado de la empresa farmacéutica de Estados Unidos, Albert Bourla.

Escenario nacional con número de infectados, recuperados y muertos por Covid-19. Ssa

Esta directriz que se está manejando como "probable" quizá sea más importante de realizar en personas que son susceptibles al virus, dijo el directivo de la farmacéutica, agregó que estas dosis serán necesarias para luchar contra las nuevas variantes de coronavirus que se están detectando en diversas partes del mundo.

Hasta el momento no se conoce por cuanto tiempo dan protección las vacunas ya que el recorrido de este producto por el mundo es relativamente corto.

Pfizer informó recientemente que su vacuna contra la covid-19 tenía más de un 91 % de efectividad contra el virus y más de un 95 % contra los síntomas severos de la enfermedad y que esta protección se mantenía al menos durante seis meses después de haber recibido la primera dosis.

Asimismo, las personas que reciben la vacuna contra la covid-19 de Moderna, cuya composición es similar a la de Pfizer, siguen mostrando altos niveles de anticuerpos seis meses después de la segunda dosis, según un estudio publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine. a principios de mes.

El estudio divulgado por Pfizer mostró que su vacuna parece funcionar de manera similar contra la variante del virus mayoritaria en Sudáfrica, uno de los países donde se probó el producto.

Llegan a Jalisco 243 mil 570 vacunas en la 15 entrega; 142 mil 950 de Cansino y 100 mil 620 de Pfizer.

La farmacéutica Pfizer anunció el 26 de febrero que estudiaría la posibilidad de inyectar una tercera dosis a las personas vacunadas para intentar reforzar la protección ante las variantes más agresivas del coronavirus.