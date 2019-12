México, entre los diez países menos competitivos: IMCO

México se ubicó en el puesto 34 de 43 países analizados en el «Índice de competitividad internacional 2019. México: sueños sin oportunidad», que mide la capacidad de los países para generar, atraer y retener talento e inversión que detonan la productividad y el bienestar de sus habitantes, realizado por el IMCO.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), su lugar es consistente con los hallazgos que señalan que en México hay brechas en el acceso a los servicios básicos para el desarrollo, así como desigualdades en materia educativa, de justicia y económica.

El estudio es el resultado del análisis de diez subíndices, que revelan el desempeño, las fortalezas; las debilidades de los países en ámbitos como el derecho, el medio ambiente, la sociedad, los sistemas políticos, los gobiernos, el mercado de factores, la economía, los precursores, las relaciones internacionales y la innovación.

En los primeros tres lugares del «Índice de competitividad internacional 2019. México: sueños sin oportunidad» se encuentra Noruega, seguido de Suiza y Dinamarca. Antes que México está Perú, en el puesto 33, y después Tailandia, en el 35. La última posición es para Nigeria [ver gráfica completa].

Panorama mexicano

En los resultados, respecto al sistema de justicia en México, el IMCO destaca que el 79 por ciento de la población vive con miedo, ya que en el transcurso del 2019 han ocurrido más de 857 mil robos y asaltos, de los cuales una mínima parte sería resuelta. Reconoce que todos los ciudadanos se enfrentan a un sistema de justicia injusto, pero las personas en pobreza deben superar muchas más barreras, como diferencias en el idioma, falta de un buen abogado o de recursos para el pago de trámites y fianzas.

Como ejemplo, indica que el 70 por ciento de los reclusos son jóvenes con bajo nivel educativo que cometieron el delito de robo, que provienen de ambientes precarios y cuentan con pocas oportunidades de desarrollo.

En el caso de la salud, como motivo del resultado de México del «Índice de competitividad internacional 2019», explica que el lugar de nacimiento determina los años que vive la población.

Además, indica que la región de residencia delimita el acceso a la salud; y mientras que en el sur dos de cada diez personas tienen acceso; en el norte son cinco de cada diez.

Asimismo, contempla que, en los últimos catorce años, el número de personas con acceso a la salud ha crecido más rápido que el presupuesto; detalla que la población con acceso aumentó un 42 por ciento; mientras que el presupuesto solo incrementó 19 por ciento en términos reales. «Esto da como resultado una caída en el gasto promedio por derechohabiente», señala.

En el caso de la educación, para los mexicanos, la brecha educativa comienza desde la primera infancia. El trabajo de sus padres determina si tendrán acceso a estancias infantiles, y con la desaparición de las estancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se abre más la brecha de desigualdad.

Además, confirma que, en México, los jóvenes se gradúan de la preparatoria con conocimientos de primero de secundaria, siendo el sur del país —una vez más— donde se concentran las mayores deficiencias educativas.

Destaca que si México quiere cerrar las brechas de desigualdad, se necesitan políticas públicas efectivas, y para ello el IMCO propone avanzar hacia un esquema de seguridad social universal que cuente con los recursos necesarios para asegurar infraestructura, personal e insumos; invertir en educación para garantizar la calidad y la cobertura, fortalecer las policías locales y evaluar las políticas públicas orientadas a reducir la pobreza, entre otras.

Acciones y legalidad

En relación con lo anterior, Arturo Piñeiro, investigador del IMCO y licenciado en Derecho y Bachelor of Arts in Legal Studies por la Universidad de las Américas AC, indicó en entrevista para EL DEBATE que el título del estudio lo dice todo: «En 2019, México significa un sueño sin oportunidad».

Consideró que el Gobierno tiene las herramientas en muchas de las normas o leyes que ya existen, por ejemplo, en el tema de seguridad, y que son eficientes; sin embargo, expuso que el problema es que no se aplican como están establecidas o solo se aplica una ley a conveniencia: «También, otro problema es el no sancionar a los funcionarios públicos o a las personas que cometen algún delito, etcétera. Es decir, México tiene todos los mecanismos para salir adelante, pero no hay ese impulso tanto social como por parte del Gobierno para lograrlos», aseguró.

Mencionó que las propuestas que se han mostrado desde IMCO son muy viables: aplicar la norma y cumplir con la ley. «Eso creo que sería suficiente para evitar que otro país diga que los cárteles mexicanos son grupos terroristas. El problema es ese, el efecto que genera en todo el mundo».

Analizando los resultados del estudio, profundizó al destacar que la desigualdad significa tener menos oportunidades, sin importar inclusive el esfuerzo: «El famoso echarle ganas, ya eso en México no tiene ningún interés o no hay acciones para que se pueda evitar o disminuir esto, la disparidad de ingresos es la primer barrera a vencer, pero no es la única».

En este caso, hizo alusión al tema educativo. Mencionó que, para los mexicanos, el acceso a la educación comienza desde los primeros tres años con las estancias infantiles, por ejemplo, y fue algo que se eliminó durante el primer año de Gobierno de AMLO, que —dijo— ha generado un problema para algunas madres y familias: «Señaló (el presidente) que iba a entregar un subsidio a los padres directamente, dejando a los menores al cuidado de los abuelos o algún familiar, y eso es complejo; no debe existir, digamos».

Desconfianza

Respecto al caso del sistema de justicia, Arturo Piñeiro, miembro de la Academia Penal del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados, dijo a esta casa editorial que es lamentable cómo a las poblaciones marginadas se les impide el acceso a la justicia, dejándolos en desventaja, sobre todo en aquellos que no pueden pagar un abogado o los costos para transportarse de una zona rural a una oficina gubernamental, así como también no poder exigir justicia por no hablar la misma lengua, no ser atendido por la apariencia o por la preferencia sexual.

Hoy en día, agregó que los datos oficiales revelan que la ciudadanía no confía en sus autoridades y las considera ineficientes y deshonestas, y resultan ser las mismas responsables en victimizar o, en su caso, criminalizar a aquellos que buscan justicia.

«Las personas que logran presentar una denuncia, casi el 99 por ciento de las investigaciones que ingresan al sistema de procuración se encuentran en el ámbito discrecional del Ministerio Público; es decir, en el ámbito de su decisión; y de ese 99, el 66 por ciento de los casos se encuentran en archivo temporal, lo que lo denominamos “congeladora legal”. Cuando el Ministerio Público ya no tiene indicios o no encuentra suficientes pruebas para continuar con la investigación, lo que hace es mandarlo a la congeladora, por si en algún futuro logra tener nueva evidencia que le permita activar ese expediente, pero eso generalmente en México no sucede», expuso.

Arturo Piñeiro agregó que los datos del estudio revelan que cuando aumenta la desigualdad en cierta proporción, se aumenta la impunidad. Sin embargo, consideró que la desigualdad también es un efecto del crecimiento desorganizado de las ciudades, el desempleo juvenil y las debilidades en materia de seguridad y justicia: «Y no solo en México. Como un dato preciso, puedo decirte que, en la región de América Latina y el Caribe, veinte de cada cien homicidios son de los que se tiene una condena; en el resto del mundo son del doble; en México es uno de cada diez los que se condenan en el tema de los homicidios», detalló.

Opinó que es más importante contar con leyes inclusivas y no represivas, entender que son fenómenos que se tienen que solucionar de raíz por diversos mecanismos y herramientas, y no con formas represivas que ponen en jaque a ciudadanos.

Oportunidades

Para IMCO —según expuso— es importante, en el caso del acceso a la justicia y el bienestar, implementar y consolidar la justicia cívica, en donde la autoridad se enfoca en sectores vulnerables de los municipios, generando que mejore la convivencia en la comunidad y previniendo las conductas violentas: «Es un insumo y un valor agregado a la prevención, la famosa justicia cívica; detectas el problema antes de que esto escale a un delito», expuso.

Otro punto importante que plantearon es el tema de los servidores públicos, que deben fortalecer su servicio civil de carrera. El problema —consideró Piñeiro— es que si se parte de la Constitución, esta a los servidores públicos, como un ministerio publico o a un perito, los califica de segunda.

Según manifestó, si ellos llegan a perder su empleo por algún tipo de proceso que les lleve la propia institución en la que laboran y los corren, ellos ganan únicamente sus salarios caídos: «Pero no tienen los derechos a la reinstalación, entonces no tienen sus derechos de permanencia a salvo, y esto se distorsiona mucho a capricho del titular de la institución o policía eficiente y comprometida, cuando la propia Constitución no les da ni ese derecho de permanencia», concluyó.

¿Qué es el índice de competitividad internacional?

El IMCO aclaró que para el informe se revisaron las variables utilizadas tanto en el índice internacional publicado en 2017 como en los índices de estados y ciudades, para analizar y entender su relación con la atracción de inversión y de talento.

Todos los indicadores de competitividad se construyen a partir de los últimos datos disponibles, los cuales generalmente presentan un desfase de uno a dos años. Para la actualización del «Índice de competitividad internacional 2019» se utilizaron datos al corte del 2017, por ser estos los últimos disponibles para la mayoría de las fuentes.

En algunas de las variables utilizadas fue necesario hacer imputaciones y extrapolaciones. Esto se realizó utilizando análisis tendencial.

Desigualdad de Género

El mercado laboral en México se caracteriza por una desigualdad marcada entre grupos de trabajadores. Una manifestación es la que sufren las mujeres frente a los hombres, que en promedio perciben salarios entre 18 y 34 por ciento menos que los hombres, aun cuando realizan las mismas actividades, expuso el IMCO.

Política social para el 2019, el Gobierno habría destinado un total de 2.6 billones de pesos a su política social, un aumento del 5 por ciento en términos reales respecto al 2018.