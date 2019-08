México no puede ser el país de las fosas: Diego Luna

Ciudad de México.- Celeridad de la búsqueda en vida de personas desparecidas, identificación urgente de más de 37 mil cuerpos y el derecho a la justicia y la verdad, es lo que familiares exigieron afuera del Palacio Nacional en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada.

Acompañados por el actor Diego Luna, familiares de personas desaparecidas e integrantes del Movimiento Por Nuestros Desaparecidos clamaron la presencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador en el altar improvisado con cientos de fotos, flores de papel y el número 40 mil sobre la banqueta del Palacio Nacional, para entregar 102 mil firmas.

“Entregamos una carta con 102 mil firmas y estamos festejando el número y a mí me parece triste que un país con tantos millones de habitantes (…) el apoyo a estas familias sea tan débil. Ojalá los ciudadanos se unas a esta lucha (…) la empatía es fundamental para una sociedad sana y que no podemos normalizar estos niveles de violencia y de injusticia, no podemos ser el país de las fosas, tenemos que preocuparnos por esa realidad, aunque parezca lejana a nosotros, en cualquier momento puede llegar a tocar a nuestra puerta”, señaló Diego Luna a nombre de la Fundación El Día Después.

El actor mexicano hizo hincapié en las alarmantes cifras respecto a esta gran problemática del país a la que como sociedad no se puede ser indiferente, señaló.

“No es normal que haya más de 37 mil cuerpos es este país que no han sido identificados, no es normal que haya más de 40 mil desaparecidos, no podemos acostumbrarnos a esto, no podemos aceptar esto como nuestra realidad, y ojalá los ciudadanos de este país se unan”, expresó.

En el Día Internacional de las Víctimas de #DesapariciónForzada el #GobiernoDeMéxico ���� presenta avances en materia de búsqueda.



Implementamos un modelo de Justicia Transicional para garantizar el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición.https://t.co/2wRJICdp1w pic.twitter.com/h99sPUjwFi — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 30, 2019

Luna, explicó que su motivación para asistir y apoyar este movimiento son las historias de estas familias, así como el dolor que día a día enfrentan.

Cabe señalar que el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Alejandro Encinas, salió a recibir las firmas y habló con los familiares de víctimas de desaparición a quienes re afirmó que por instrucciones del presidente, López Obrador, no se escatimará en recursos, pero aceptó que el proceso es tardado por los procesos burocráticos y administrativos que se deben seguir.