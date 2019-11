México no tiene estrategia contra el terrorismo: Analista

Sinaloa.- Atentar y amenazar a la ciudadanía es terrorismo, y aunque el concepto puede sonar muy fuerte, fue lo que vivió Culiacán el pasado 17 de octubre, consideró Daniel Gómez-Tagle, analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, en entrevista para EL DEBATE. No obstante, puntualizó que no es la primera vez que se amenaza a la sociedad en México, sino que es la primera vez que se amenaza de manera directa a la familia de los militares, por lo que se aumenta la gravedad.

«El narcotráfico, los cárteles en Sinaloa, actuaron de una manera que no habían hecho antes, entonces, me parece que, si entramos a una etapa de terrorismo, estaríamos hablando de una situación muy compleja para el país en los últimos años, y que no haya una estrategia, un plan adecuado para lo que eso significaría», expuso.

El también asesor de seguridad de Sedena, Policía Federal, Guardia Civil española y Policía Nacional de Honduras explicó que en México han existido casos relacionados al concepto de terrorismo, como carros bomba o secuestros importantes que tienen un objetivo político: «México ha tenido mucha prudencia en etiquetarlos, porque significaría que estamos hablando de una cultura social y económica muy distinta al simple crimen como lo presentan. Es una área que hay que evaluar y dimensionar de manera adecuada, porque los planes que tenemos actualmente no dan para eso, por mucho que se diga», mencionó.

Combate a la delincuencia organizada

Vía telefónica desde la Ciudad de México, calificó como positivo que actualmente se hable de un combate a las capacidades económicas del crimen organizado; sin embargo, destacó que todavía no se ven estrategias claras.

Ejemplificó con la Ley de Extinción de Dominio, que —dijo— se crea para precisamente recuperar dichos bienes de manera inmediata; sin embargo, al hacerlo, también se compromete a los campesinos, quienes, por ejemplo, son extorsionados para cultivar droga en su zona: «La ley no hace distingos entre un campesino extorsionado y un narcotraficante que lo está extorsionando, ambos son criminales, entonces al campesino se le victimiza una vez por el narco, y la segunda vez por el Gobierno, y eso, en un Estado de derecho, está violentando el derecho internacional humanitario», abundó.

Asimismo, consideró que ese tipo de concesiones que se están dando en el combate a la inseguridad, a corto plazo, no van a dar resultados, y en el mediano plazo podrían ser peligrosas para la ciudadanía, porque no se tiene ni resultados ni seguridad.

Respecto al informe que presentó la autoridad sobre el operativo fallido en Culiacán, Daniel Gómez-Tagle opinó que se está tratando de eludir la responsabilidad porque se confunde con culpabilidad, que son cosas distintas, lo que en términos políticos —sostuvo— es costoso: «Hay dos momentos en los que no se ha definido la responsabilidad, quién da la orden de iniciar y quién da la orden de detener. La de iniciar se está responsabilizando a un agente, y no a un mando superior; y la orden de detener, no sabemos, porque se habla de una corresponsabilidad; no es así», expuso.

Detalló que se habla de la apertura de una carpeta de investigación para el caso Culiacán, misma que se le dio a la Guardia Nacional, entonces la Guardia Nacional es la responsable del operativo, y en consecuencia es el secretario Durazo, por ser el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Leyes violentadas

En ese contexto, el también investigador, analista y traductor para diversos fabricantes de equipamiento policial y militar indicó que con la revelación del nombre de quien estuvo a cargo del operativo, el jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico (GAIN), se violan leyes nacionales.

El experto precisó que la transparencia en las leyes mexicanas va acompañada de la rendición de cuentas, y la Ley General de Transparencia, en el artículo 113, fracción V, dice que la información reservada se clasifica en aquella que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad y la salud de una persona física: «Entonces, de entrada, se está confundiendo dar información en un concepto de transparencia, con dar respuestas, aquí se compromete a la persona cuyo nombre se dio en la conferencia», expuso.

Agregó que también se viola la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que, durante una investigación, la información de carácter reservado confidencial se debe mantener en reserva secrecía conforme a las leyes: «Se violenta la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, que no se puede relevar ninguna información que lesione la privacidad, dignidad a las personas o revelen datos personales y al dar su nombre».

Al convertir a esta persona en una víctima potencial, Daniel Gómez-Tagle manifestó que también se violenta la Ley General de Víctimas, por lo que de manera inmediata y automática deben entrar los mecanismos de protección, de acuerdo con el principio del artículo 40: «Cuando se declara que esta persona sigue teniendo el mismo nivel de protección, puede ser un mensaje meramente político, y vemos que no hay una estrategia de comunicación, no hay una estrategia jurídica y no hay una estrategia operacional en materia de seguridad, esa combinación es muy peligrosa», sostuvo.

El perfil

Nombre: Daniel Gómez-Tagle

Profesión: analista y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos con quince años de experiencia internacional con asesoramiento a Sedena, Policía Federal, Guardia Civil española y Policía Nacional de Honduras. Especialista en agentes químicos y municiones de impacto para restauración del orden. Fue investigador, analista y traductor para diversos fabricantes de equipamiento policial y militar.