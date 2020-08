México plantea aceleradora de patentes para América Latina

Ciudad de México.- El Gobierno de México propuso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) crear una aceleradora de patentes y desarrollos tecnológicos para la región.

Al inaugurar hoy el Tercer Encuentro CELAC de Rectores de universidades latinoamericanas, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que la pandemia del coronavirus ha evidenciado que la América Latina debe de invertir más en los desarrollos de patentes.

Hoy en día con la pandemia estamos enfrentando, ahora América Latina en buena medida, por desgracia, somos el epicentro a nivel global de esta pandemia, pues se actualiza más lo que ustedes han venido diciendo durante muchos años, que es que deberíamos de invertir más en los desarrollos de patentes, así como desarrollos tecnológicos, afirmó.

Destacó que en la región las principales instituciones que registran innovaciones científicas, ciencia aplicada, patentes o desarrollos, son las universidades.

El encuentro, recalcó, tuvo por ello el objetivo de actualizar los avances que cada una de las universidades tiene en esa materia.

"Vamos a preparar nota, misma que circularemos entre ustedes, para proponer en el seno de la Celac y, en fin, en los diferentes instrumentos o espacios que tenemos en América Latina y el Caribe de convivencia y de espacios de encuentros, el que debiéramos crear una aceleradora de patentes y desarrollos tecnológicos", dijo.

Puso de ejemplo que actualmente hay varios países de la región que tienen desarrollos interesantes sobre pruebas pero que por no tener capital no se pueden llevar al mercado.

"Normalmente lo que hacemos en América Latina es decir: "pues compremos lo que ya esté hecho", y lo que hacemos en las decisiones, tanto de empresas como de instituciones es invertir muy poco en el desarrollo, porque muchas veces preferimos comprar lo que ya fue desarrollado en otros países", lamentó el Canciller.

"Si no lo logramos en esta década, en el mundo que va a seguir después de la pandemia, me temo que lo que veríamos es un atraso cada vez mayor de América Latina respecto al resto del mundo, sobre todo en un mundo que va a enfrentar tensiones importantes, no solo de tipo político sino comercial y financiero", añadió.

Aseveró además que a mayor capacidad de producción científica-tecnológica, la región tendrá mayor posibilidad de reducir la pobreza.

