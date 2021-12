México recibirá casi 4 millones de vacunas contra Covid-19 esta semana: Ssa

México.- Este lunes, la Secretaría de Salud dio a conocer que durante esta semana arribarán a México 3 millones 859 mil 510 vacunas contra Covid-19 de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, ello con el objetivo de fortalecer la estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus.

Este día, de acuerdo a los datos recabados en el reporte técnico de la dependencia federal, fueron administradas 139 mil 217 dosis de los biológicos en las 32 entidades federativas que integran al país, por lo que a la fecha, se han aplicado 134 millones 509 mil 543 dosis de las diferentes vacunas.

Durante la madrugada de este lunes, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el vigésimo cuarto embarque de AstraZeneca con un millón 884 mil 100 antígenos envasados.

La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será a partir de esta semana cuando se comiencen a administrar las dosis de refuerzo a las personas adultas mayores, ello como parte de las recomendaciones que han hecho autoridades de salud de cara a la entrada de la época invernal y ante la amenaza de la variante ómicron.

A la par, en los centros de vacunación y en los hospitales públicos, se mantiene la campaña de vacunación contra la influenza estacionaria, donde se le da prioridad a los grupos más vulnerables.

Aunado a ello, mientras que en algunas entidades de la república ya se ha comenzado con la inmunización de menores de edad de entre 15 a 17 años; otros estados todavía continúan a la espera de que las vacunas de Pfizer, la única autorizada para adolescentes, llegue para poder aplicarlas.

Hasta hace unas semanas, la inoculación contra Covid-19 solamente estaba contemplada para menores de edad con algún tipo de comorbilidad que pudiera provocar complicaciones al contagiarse de Covid-19. Ello luego de que diversos padres de familia, apoyados por asociaciones y partidos políticos, comenzaron a presentar numerosos amparos para que los infantes y adolescentes fueran vacunados contra SARS-CoV-2. No obstante, el gobierno federal se amparó contra la orden del Poder Judicial que lo mandataba a administrar las dosis a todos los menores de 18 años no importando si padecen o no una determinada enfermedad