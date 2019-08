México y Latinoamérica viven congestión vehicular

La congestión vehicular es un fenómeno indiscriminado, multifactorial y de características globales que representa un reto a vencer para la movilidad en ciudades de México y de Latinoamérica, mismas que continúan en constante crecimiento, ya que impone costos masivos tanto en lo económico, como en lo social.

La empresa Inrix elaboró un estudio sobre movilidad y congestión vehicular en más de 200 ciudades alrededor de 38 países en el mundo. EL DEBATE analizó los resultados y realizó una exploración de los datos, analizando las implicaciones de vivir en ciudades donde se pasa mucho tiempo en el tráfico, incluyendo la opinión de expertos, que ofrecieron una perspectiva del fenómeno y las alternativas para la región.

Explicando el fenómeno

La congestión vehicular básicamente puede describirse como la demanda de espacio vial que excede la oferta.

Los fenómenos críticos en el tráfico ocurren cuando una vialidad no puede acomodar efectivamente más vehículos, lo que provoca una disminución en la capacidad general de la vía a medida que más vehículos intentan forzar su camino hacia esta, según explica la empresa de software, internet y servicios tecnológicos Inrix en su documento «Global traffic scorecard (marcador de tráfico global)», donde explica los tiempos de traslado en vehículos particulares, y que se ven influidos por la población, la economía, la infraestructura y el uso de viajes compartidos, así como de los servicios de entrega dentro de las ciudades.

América Latina, congestionada

En la región latinoamericana, Inrix resalta a Bogotá como la ciudad en la que se gastan más horas en el tráfico. Esta urbe también es el primer lugar mundial en pérdida de horas tráfico, pues gastan un promedio de 272 horas al año en el volante.

No es de sorprender que la Ciudad de México sea la número dos en la región latinoamericana. La metrópoli es además la novena más congestionada del mundo, con un gasto promedio anual de 218 horas utilizadas para trasladarse.

En el tercer lugar encontramos a Belo Horizonte, en Brasil, con 202 horas; la cuarta posición la tiene Río de Janeiro, en el mismo país, donde los ciudadanos utilizan 199 horas promedio anuales en sus traslados por la ciudad.

La quinta posición del ranking latinoamericano es para Guadalajara, donde los tapatíos pierden alrededor de 180 horas transitando en automóvil sus calles y avenidas.

México en la clasificación

Mirando desde la perspectiva de nuestro país, la Ciudad de México y Guadalajara ocupan los primeros dos lugares del ranking; les siguen Monterrey, Oaxaca, Acapulco, Mexicali, Villa Hermosa y, en la octava posición, Mazatlán.

En el estudio se tomaron ciudades al azar para medir la congestión vehicular, por lo tanto no arrojan resultados sobre otras ciudades donde es visible este fenómeno, como Culiacán.

Natalia Correa Delval, doctora en ciudad y territorio y sustentabilidad, afirmó que es preocupante que en el puerto sinaloense se pierdan 91 horas al año manejando, casi cuatro días: «Pensemos que esa cifra puede ser más elevada para quienes se mueven en medios de transporte público y cuyos desplazamientos son más tardados. Pensemos en quienes viven en las periferias también o en asentamientos donde no hay actividades cotidianas, como el trabajo o el estudio, ubicadas en la proximidad», dijo.

Causas del tráfico en Latinoamérica

La ciudad de Mazatlán es un ejemplo de población con problemas de tráfico vehicular. Según Inrix, en el caso de los países latinos, el fenómeno es extendido y se debe a sus tasas de urbanización vertiginosas, altos niveles de asentamientos informales y topografías implacables.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en su documento «Congestión de tránsito: el problema y cómo enfrentarlo», menciona que, en el caso latinoamericano, la congestión es causada por un estilo de conducción agresivo, la falta de educación vial, así como el desinterés de los servidores públicos en la movilidad de la ciudad, pero principalmente es debida al uso intensivo del automóvil, ya que, en las últimas décadas, a los latinos, además de que les es más fácil adquirir uno, este les otorga una sensación de seguridad y estatus.

Esta opinión la comparte la doctora Nayeli Pérez Tamayo, experta en expansión urbana y movilidad cotidiana, quien señaló que las ciudades mexicanas comparten con las demás de la región su dinámica demográfica y económica.

Nayeli Pérez, también experta en proyectos y planeación urbana, añadió que, en Sinaloa, como en el resto de México, las ciudades se planean para el automóvil: «Rara vez se incorporan condiciones para la movilidad en bicicleta o la movilidad peatonal; asimismo, el desarrollo del transporte público encuentra grandes dificultades políticas», lamentó.

Posibles soluciones

Para el especialista en pensamiento estratégico urbano Juan Carlos Rojo Carrascal, la manera de bajar la congestión en el tráfico en las ciudades es promoviendo medios alternativos de transporte, como teniendo una buena gestión del transporte público: «Mientras no se promueva y no tenga un sistema de transporte público integral, que no lo tiene ninguna ciudad en Sinaloa, mientras no se tenga infraestructura adecuada o una ciudad con espacio público seguro para andar en bicicleta o para caminar, que ni siquiera para caminar tenemos las condiciones adecuadas, mientras no se ofrezca eso, la gente va a seguir pensando que la única forma de moverse en la ciudad es en automóvil, y generamos más automovilistas, más coches, generamos más tráfico. La forma en que otras ciudades han logrado reducir la congestión vehicular es limitando el uso del automóvil», recalcó. Y, en efecto, ciudades del primer mundo —según Inrix— tienen una política encaminada a disminuir el uso del automóvil es sus ciudades.

La doctora Natalia Correa Delval mencionó que este tipo de rankings ofrecen un punto de partida para profundizar en el tema de la movilidad urbana, buscar soluciones a la congestión y tener un desarrollo orientado al transporte: «En México y Sinaloa uno de los primeros pasos debe ser la densificación para maximizar el potencial del transporte público, recordando que los elementos fundamentales de este modelo urbano son la movilidad no motorizada, el transporte público de alta calidad, espacios públicos seguros y activos, usos de suelo mixtos, plantas bajas activas, gestión del automóvil y estacionamientos y la participación ciudadana».

Beneficios y retos para la movilidad

Juan Carlos Rojo añadió que una buena movilidad favorece el desarrollo económico de una ciudad: «No es moverse más rápido de un lugar a otro, sino moverse seguro, eso es algo que hace falta a nuestras ciudades, y no lo tenemos y limita mucho el crecimiento. En una ciudad insegura con problemas de movilidad, donde la gente no se puede mover, pues se generan también problemas de desarrollo económico, definitivamente», aseveró.

Los retos para mejorar las condiciones de movilidad están en una planeación urbana que controle la expansión dispersa y desordenada, que promueva la densificación, revierta la fragmentación generada por vacíos urbanos, fraccionamientos habitacionales y comerciales cerrados, y fomente los usos mixtos del suelo, destacó también la doctora Nayeli Pérez, aunque ve positivo que al menos en ciudades como Culiacán estamos en un punto donde hay retorno, «pero necesitamos Administraciones públicas comprometidas, con una visión humana de ciudad, organismos técnicos fortalecidos, consolidados y autónomos; medios informados y socialmente comprometidos; y una ciudadanía que se involucre en el desarrollo de las políticas de ciudad», finalizó.

Congestión vehicular

Un problema de altos costos

De acuerdo con Ian Thomson, en su libro La congestión de tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales, aumentar en promedio las velocidades de los viajes en auto en un kilometro por hora y los de transporte colectivo en 0.5 kilómetros por hora, dentro de las ciudades, implicaría una reducción de tiempos de viaje y costos de operación por un valor equivalente al 0.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Además de los conductores, los pasajeros de transporte colectivo también sufren las consecuencias económicas, ya que generalmente son personas de ingresos menores, pues, además de retrasar sus desplazamientos, la congestión vehicular ocasiona el incremento de las tarifas que pagan en transporte público o privado.

Los habitantes de las ciudades altamente congestionadas sufren en términos de deterioro de su calidad de vida debido al estrés durante los traslados, así como una mayor contaminación acústica y atmosférica, lo que impacta negativamente sobre la salud de las ciudades, volviéndolas insostenibles a largo plazo si el problema no se resuelve.

Problema

En las ciudades latinoamericanas, la congestión vehicular se agrava por los problemas de diseño y conservación en vialidad de las ciudades, además de que se tiene un estilo de conducción agresivo hacia los demás, información deficiente de las leyes y condiciones de tránsito, aunada a la falta de gestión de las autoridades en materia de movilidad.

Consecuencia

Un estudio en determinó que los altos índices de ruido ocasionado por el tráfico vehicular en barrios de Dinamarca está relacionado al aumento en los niveles de estrés en los habitantes (Jensen y colaboradores, 2018).

Movilidad

Para tener ciudades con menor tráfico y mayor desarrollo, las autoridades deben gestionar ciudades donde sea posible implementar los siguientes principios de movilidad: