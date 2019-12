Mi experiencia me respalda: aspirante a la CEDH Michoacán

Michoacán.- Elvía Higuera Pérez es una de los tres aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán. Dice que es su currículum y amplia experiencia en puestos públicos lo que la respaldan y rechaza gozar de favoritismo de grupos políticos dentro del Congreso del Estado, organismo que el pasado domingo fue señalado de corrupto tras alterar las votaciones.

Pese a ello, la aspirante se declara lista para la nueva contienda que se llevará a cabo este miércoles 18 de diciembre en punto de las 10:00 horas. Cabe aclarar que se repetirá únicamente la segunda vuelta de votaciones de los aspirantes a la presidencia de la CEDH de Michoacán, debido a que fue en esta donde aparecieron cuatro votos de más (44), cuando únicamente son 40 diputados los que votan para elegir a quien ocupará el cargo de Ombudsman en Michoacán por los siguientes cuatro años.

Los resultados de la primer vuelta de votaciones son los siguientes: Luis Ventura de la Rosa Orozco, 2 votos; Marco Antonio Tinoco Álvarez, 13 votos; Elvia Higuera Pérez, 24 votos; y Gerardo Hernández, un voto, el cual fue declarado nulo debido a que esta persona no está en la terna.

Elvia Higuera Pérez dice contar con una licenciatura en derecho, una maestría en gerencia pública y política social y ser aspirante a doctora en política en gobernabilidad y políticas públicas. Sobre su experiencia laboral mencionó haberse iniciado en el Instituto Michoacano de la Mujer ( duró 6 años), fue fiscal de violencia familiar en el estado de Michoacán, posteriormente consejera electoral y actualmente es comisionada en el sistema estatal anticorrupción.

¿CÓMO TE SIENTES DE SER QUIÉN ESTUVO MÁS CERCA DE GANAR LA PRESIDENCIA DE LA CEDH DE MICHOACÁN? Yo tengo la confianza, tengo un currículum que me respalda, una trayectoria. Desafortunadamente el mantener una militancia feminista es algo que ha generado muchos ataques a través diversos espacios y medios de comunicación, no todos. A mi me parece que esta guerra que se ha desatado en contra de mi persona, que además ha sido como muy dirigida, tiene que ver primero por mi condición de ser mujer, todavía hay muchas resistencias para que las mujeres estemos en determinados espacios. La otra tiene que ver con un tema de descalificación hacía mi persona, el dudar de mi trayectoria y de mi capacidad, cuando vez que hacia el otro lado no se cuestionan a los hombres.

¿QUÉ TEMAS OFRECISTE TRABAJAR DE LLEGAR A LA PRESIDENCIA DE LA CEDH? Yo trabajé tres temas que me parecen fundamentales: atención centrada en las necesidades de la víctima (facilitar procedimientos porque son muy burocráticos). El trabajar vinculado con la sociedad civil, academia y empresas que también pueden incurrir a violación de derechos fundamentales. La transparencia en donde asumí un compromiso de que todo el presupuesto esté muy vinculado a los objetivos de la institución.

¿QUÉ LES DICES A LOS DIPUTADOS QUE MAÑANA ELEGIRÁN AL NUEVO LÍDER DE LA CEDH? Yo les diría que me dieran su voto de confianza, que no sería un cheque en blanco. Les puedo garantizar una comisión humanizada, cercana a la ciudadanía, una comisión bajo un esquema de austeridad, transparencia. Una comisión en la cual todas las ideologías y colectivos sociales tengan cabida.

¿POR QUIÉN TE SIENTES APOYADA? En cuanto al apoyo que se ha venido generando, yo creo que han sido diferentes bancadas las que se han sumado a esta propuesta. Que no ha sido fácil convencerlos. Entiendo que hay posiciones ideológicas que no coinciden con las mías, pero hay respeto. No podría definir en este momento de qué bancada recibo más apoyo, el domingo me sentí respaldada por la bancada del pan, algunos del PT, otros del PRD, algunas diputadas del PRI y algunos diputados y diputadas de Morena.

¿QUÉ OPINAS RESPECTO A QUE TE SEÑALAN DE CONTAR CON EL FAVORITISMO DE MORENA? Yo agradezco que las diputadas y diputados de Morena crean en mi trabajo pero este no es un trabajo de una sola bancada, creo que ese proceso de convencimiento se hace notar cuando has hecho un trabajo honesto, responsable, transparente y comprometido con diversas causas sociales. Se ha querido manejar como un tema de imposición pero yo con lo único que me estoy defendiendo es con mi currículum. Inclusive no estaría a favor de un proceso de imposición porque creo que eso es violatorio de los principios de la democracia. Y yo creo que algunos diputados y diputadas están convencidos de que debe llegar una mujer a la comisión.

SI TU FUERAS DIPUTADA ¿POR CUÁL DE LOS OTROS DOS ASPIRANTES VOTARÍAS? Ambos son muy buenos perfiles, con ambos he trabajado de manera conjunta. Si yo fuera diputada yo pensaría en generar algún acuerdo con ellos porque ambos tienen mucho que aportar a la comisión. Uno por la parte académica (Marco Tinoco) y otro por la parte social (Luis Ventura de la Rosa).

¿QUÉ OFRECES TU QUE ELLOS NO TENGAN? Yo ofrezco un trabajo coordinado con diferentes áreas del estado, especialmente en materia seguridad porque creo que es más donde tenemos que estar muy presentes en operativos y programas que tienen porque justamente es donde a más violaciones se pueden incurrir. Cuando hablo de manera cercana es un trabajo de coordinación, no de subordinación. Creo que la CEDH tiene que tener mayor presencia en las cárceles, en los albergues donde hay personas en proceso de rehabilitación, en albergues para niños y niñas en donde en ocasiones vuelven a vivir la misma violencia que vivían en casa. Aparte me gustaría realizar una campaña muy contundente en el tema del conocimiento de los derechos humanos porque estoy convencida que la gente no puede reclamar algo que no conoce y que tiene derecho a ello.

EL DEBATE buscó a los tres aspirantes, sin embargo sólo Luis Ventura de la Rosa Orozco y Elvia Higuera Pérez respondieron a la invitación a una entrevista. No obstante, quedamos a espera de la respuesta del candidato Marco Antonio Tinoco Álvarez.

