Mi hijo no murió de neumonía, me siento decepcionado defraudada: madre de Eduardo Ravelo

México.- La Fiscalía General de la Republica (FGR) reveló que la autopsia realizada a José Eduardo Ravelo indicó que el joven había muerto por neumonía descartando que haya sido víctima de tortura o violación durante su detención en Mérida, Yucatán, resultado que no aprueba su madre ni la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quienes hicieron un extrañamiento a la autoridad federal.

La señora Dora María, madre de José Eduardo, se sintió decepcionada y defraudada al saber la resolución de la Fiscalía General de la República, así mismo mencionó que ella no fue notificada por las autoridades si no que se enteró por los medios de comunicación local.

"Es algo insólito, me agarró completamente desprevenida, ellos no me han informado nada, violaron mis derechos… Me siento decepcionada y defraudada, es una incongruencia", dijo la señora Dora María para el medio La Jornada.

La madre de José Eduardo seguirá buscando justicia para que la muerte del joven no quede impune, para ella lo que la FGR dijo no es una conclusión, por lo que buscará hablar con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Con quien se tenga que hablar, con el Presidente, con la Fiscalía y si tenemos que hacer manifestaciones también las voy a hacer porque esto no es posible que haya pasado así de esta manera", dijo la señora Dora María para La Jornada.

La Fiscalía General de la República informó que José Eduardo murió a causa de neumonía no relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención, esto luego de que en la mañanera Andrés Manuel López Obrador dijera que no habría impunidad en el caso y que la FGR ya habían tomado el caso.

Recordemos que, de acuerdo con los videos de la detención, su llegada a la cárcel y su estancia en ella se ve como el joven es maltratado, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) confirmó que sí hubo tortura, sin embargo la autoridad menciona que fueron maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto.

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas rechaza actuar de la FGR

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas rechazó la conclusión de la Fiscalía General de la República por la falta de sensibilidad por como dio a conocer la conclusión de sus investigaciones sin previo aviso a los familiares.

"Reclamamos la falta de sensibilidad en la forma en la que, sin previo aviso a la familia, la Fiscalía General de la República da a conocer las conclusiones de su investigación. La familia de José Eduardo, al igual que cualquier persona que se acerca a una fiscalía en busca de justicia, merece un trato digno y prioritario en el acceso a la información sobre su caso"

También exhortaron a la Fiscalía a enunciar que acciones penales va a realizar contra la Fiscalía General del Estado de Yucatán por la probable alteración de evidencias por parte de los funcionarios ministeriales.

"Tanto la tortura como la alteración de evidencias, constituyen delitos, impiden el esclarecimiento de los hechos y son obstáculo para el acceso a ala justicia de las víctimas que deben ser erradicada de manera definitiva.