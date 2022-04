"Mi mamá me maltrataba": Alfredo era buscado en Querétaro, había escapado de su casa

Querétaro.- Alfredo Kevin Miguel era buscado por su familia y autoridades de Querétaro tras desaparecer el 19 de marzo, el menor de 16 años de edad publicó un video donde mencionó que escapó de casa por ser víctima de violencia por parte de su madre y su padrastro.

Tras la desaparición de Alfredo familiares dijeron que este pudo haber sido secuestrado, pero la madrugada de hoy, 31 de marzo, el menor subió un video en redes sociales donde aseguró ser víctima de violencia física y psicológica por parte de su madre y padrastro, motivo por el cual decidió escapar de casa.

El pasado 24 de marzo Altagracia, madre del menor, publicó en redes sociales que su hijo había desaparecido y que las autoridades habían negado activar la Alerta Amber, a lo que la Fiscalía contestó que "de acuerdo con las declaraciones iniciales que integran la carpeta de investigación, se reconoció la ausencia voluntaria".

Leer más: Ana y Victoria fueron al mercado en Edomex, no volvieron a casa, su familia las busca

Fue la madrugada del día jueves que Alfredo Kevin Miguel apareció en un video donde dijo que se había salido de su casa por voluntad propia por ser víctima de violencia familiar.

"Mi mamá me maltrataba físicamente, también emocional y físicamente. Todos los días en esa casa hay gritos. Mi mamá me dejó a llegar dormir afuera de mi casa, allí sin nada, con mis perritos, y pues esa noche yo la pasé con frío y otro día también me dejó afuera de mi casa", mencionó el menor en redes sociales.

El menor también relató que su mamá lo llegó a golpear hasta cansarse y que le daba de comer en la bandeja de comida de sus perros, y que su mamá había inventado que lo habían secuestrado.

Leer más: ¿Nuevo modus operandi? Evelin y Susana salieron a buscar trabajo y fueron asesinadas en México

Alfredo Kevin Miguel ha recibido muchas muestras de apoyo en redes sociales, hasta el momento se desconoce si ya recibe algún tipo de atención psicológica por parte de las autoridades de Querétaro.