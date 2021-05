"Mi papá me regaña, mi mamá me pega.. me quiero morir" Camila pide auxilió en una caja

Coahuila.- Una nota de ayuda escrita en un cartón de cerveza desató polémica en redes sociales, esta fue escrita por una niña de nombre Camila, quien asegura ser maltratada por sus papás motivo por el cual se quiere morir.

La petición de auxilio fue encontrada escrita en una caja de cartón de cerveza que se encontraba en un minisúper ubicado en la colonia Allende en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila.

Fue por medio de la red social de Facebook que la usuaria identificada como Astrid compartió la fotografía de la caja de cartón que tenía escrito con un lápiz la petición de ayuda de la niña Camila.

Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega, se enoja, además me quiero morir. Soy Camila", decía el cartón de cerveza.