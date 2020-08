Michoacán: Medidas sanitaria del Coronavirus ante Nueva Normalidad hoy 3 de agosto

Morelia, Michoacán. - El estado de Michoacán reporta un total de 10,491 casos confirmados y 785 defunciones a causa del Covid-19, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado, a través de reporte técnico diario en donde actualiza el estatus de la entidad, reportando hoy 95 nuevos contagios, así como 5 decesos en la entidad.

Tras regresar al color rojo de el Semáforo federal, el Gobierno de Michoacán intensificó de nuevo las medidas sanitarias a fin de poder controlar la pandemia por Covid-19, entre los prtocolos se encuentran: está el uso obligatorio de cubrebocas en todo Michoacán, horarios específicos de operación para establecimientos nocturnos y prohíbe la operación de tianguis y mercados los fines de semana.

A través de sus redes sociales, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, informó que el próximo ciclo escolar no será de manera presencial, sino será hasta enero del 2021 cuando los alumnos volverán a las aulas de manera presencial, esto con el fin de evitar contagios en el estado, y salvaguardar la salud de los maestros y de los estudiantes.

El estado de Michoacán podría alcanzar los 10 mil 629 casos acumulados de Covid-19 el próximo primero de agosto; de acuerdo a los cálculos del modelo matemático Kermack- McKendrick denominado SIR con el que cuenta la Secretaría de Salud del Estado (SSM), así lo informó el Gobierno del Estado.

A través de una reunión virtual, el mandatario estatal, Silvano Aureoles dio a conocer sobre los protocolos que se trabajan para un regreso seguro al nuevo ciclo escolar ante la Nueva Convivencia en Michoacán, a fin de garantizar espacios sanitizados y seguros para las niñas, niños, adolescentes y todo el personal que trabaja en centros educativos del estado.

El día 1 de julio, el mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, presentó a los brigadistas de los Guardianes de la Salud, quienes se encargaran de monitorear los establecimientos, empresas, negocios, oficinas de gobierno, tianguis y mercados con el objetivo de capacitar e informar a la gente sobre los protocolos sanitarios para la reanudación de actividades en esta Nueva Conviencia en Michoacán.

A continuación te damos a conocer el nivel de reactivación que tendrá cada sector, según lo señalado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles:

Capacidad de hoteles se extiende al 50%

Eventos deportivos se realizarán sin público

Los gimnasios, de acuerdo a su tamaño, funcionarán del 25 al 50% de sus capacidad y con citas previas.

Cines y centros comerciales funcionarán a la mitad de su capacidad

Iglesias ampliarán los asistentes entre un 35 y 50% de acuerdo al tamaño del recinto

En balnearios podrán aperturar al 50% pero deberán tener filtros para detectar personas con síntomas, mantener la sana distancia y no permitir acceso a adultos mayores y dar a conocer el riesgo de contagio.

Bares, todo dependerá de la bandera y del número de contagios con que cuente cada municipio. Solo se permitirá una ocupación del 25 al 50% dependiendo el tamaño del espacio.

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

10,491 casos confirmados (95 más que ayer)

1,910 casos sospechosos (165 menos que ayer)

17,229 casos negativos (128 más que ayer)

785 defunciones (5 más que ayer)

8,105 personas recuperadas (124 más que ayer)

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los serivicios que se activaron, solo podran trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

Amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continuen reanudandose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

Verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplian los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

Blanca: el riesgo de contagio esta controloado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el día de hoy ningún municipio tiene bandera roja, 10 tienen banderas naranja, 40 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca.

Niveles de reactivación por mes

Después profundizar en los pasos a seguir para lograr la completa reactivación en el estado.

Del 1 al 31 de julio los negocios autorizados podrán operar entre el 25 y 50% de su capacidad (según sea el tamaño del recinto) y aún quedan prohibidos las siguientes actividades:

Conciertos y eventos masivos

Velorios y cortejos fúnebres

Manifestaciones y marchas

Clases presenciales

Eventos públicos

Fiestas patronales

Fiestas comunitarias, como bodas, quince años y bautizos

Todo evento que implique la concentración de personas.

Del 1 al 30 de agosto los negocios autorizados podrán operar al 75% de su capacidad. A partir del 1 de septiembre las empresas de todo el estado ya debería estar operando al 100% de su capacidad.

¿Cuáles ser parte de la reactivación económica?

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún se encuentra en el pico de la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como:

Personas mayores a 65 años

Mujeres embazaradas

Personas con obesidad, diabetes, hipertención o enfermedad pulmonar obstructiva cronica

Personas con VIH

Personas con Cáncer

También se recomienda a la población mantenerse informado sobre las noticias de actualización sobre los casos de contagio o las nuevas reglas que se puedan implementar ante la pandemia causada por el Coronavirus. Es recomendable que busques información en los sitios oficiales del gobierno o de las instituciones de salud, así como en las redes sociales oficiales de las autoridades encargadas tales como:

