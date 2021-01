Michoacán: contagios, defunciones y vacunas contra el coronavirus hoy 19 de enero del 2021

Morelia, Michoacán. - Al día de hoy el estado de Michoacán ha sumado un total de 37,983 contagios y 3,009 muertes a causa del Covid-19 de acuerdo al reporte técnico diario difundido anoche por la Secretaría de Salud del Estado, al cual se añadieron hoy 302 nuevos casos de coronavirus y 8 defunciones.

Finalmente, a las 16:35 horas de este martes 13 de enero llegó a Michoacán el primer cargamento con 16 mil 575 vacunas contra el Covid-19 las cuales se empezarón a aplicar desde el jueves en diversas unidades médicas del estado recibiendo el agente biológico mil 600 empleados del sector salud durante la primer jornada.

Las dosis contra el virus SARS CoV-2 se ha empezado a aplicar en Michoacán justo cuando vive su peor momento de la pandemia debido a que la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 a nivel estatal es de 53% y en Morelia alcanzó un 96 por ciento este jueves 14 de enero, mientras que la ocupación de las camas reconvertidas para pacientes con Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) de la SSM, en IMSS e ISSSTE es del 100%.

Anate la gran saturación de hospitales, la Secretaria de Salud del Estado solicitan a los pacientes Covid que antes de acudir a un hospital marquen al teléfono 800 123 2890 o a la línea de emergencia 911 para que se les informe sobre a dónde acudir para poder recibir atención médica.

Aunque han llegado las primeras vacunas Pfizer contra el Covid-19 a Michoacán, estas de momento únicamente serán aplicadas a empleados del sector salud que están atendiendo a paciente contagiados con el virus SARS CoV-2, por lo que el gobernador Silvano Aureoles Conejo pide a la población seguir acatando todos los protocolos sanitarios para evitar una mayor propagación de la pandemia.

Con la finalidad de poner un alto a los contagios y por ende frenar la saturación de los hospitales, desde el pasado 4 de enero, el gobernador de Michoacán ordenó de manera urgente la implementación de protocolos sanitario más rigurosos en la entidad, siendo este 10 de enero el primer domingo del 2021 en que los comercios tuvieron que cerrar sus puertas en por lo menos 47 de los 133 municipios que conforman la entidad.

Este primer lote de vacunas contra el Covid-19 forma parte del cargamento de 436 mil 800 dósis que la mañana de este 12 de enero llegaron a México, siendo el próximo 19 y 26 de enero cuando lleguen otros dos cargamentos con cantidades similares, mismos que también serán repartidas entre todos los estados del país.

"Se está vacunando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud... segundo, adultos mayores; tercero, los enfermos crónicos, los que padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad; luego, el resto de la población, de acuerdo a la edad"

Explicó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el proceso que se llevará a cabo en el país hasta el mes de abril, para el cual estiman deberán estar vacunados todos los adultos mayores a los 60 años de edad.

El pasado 8 de enero, durante su gira por Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que además de la llegada de dichas vacunas (1 millón 420 mil dosis en todo enero) ya se tiene pactada la compra de alrededor de otras 120 millones de dosis para que se apliquen de manera universal y gratuita a todos los mexicanos.

Por su parte, el canciller Marcel Ebrard también informó que aproximadamente para el 18 de enero llegaría al país las vacunas de AstraZeneka, la cual, junto con Argentina, se embazarán y distribuirán en América Latina para la posterior aplicación de los ciudadanos.

AMLO al dar a conocer este 18 de enero el nivel de vacunación que lleva cada estado de la República Mexicana. (Captura)

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

37,983 casos confirmados (302 más que ayer)

1,767 casos sospechosos (23 menos que ayer)

46,107 casos negativos (361 más que ayer)

3,009 defunciones (8 más que ayer)

31,669 personas recuperadas (128 más que ayer)

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Bandera roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento. Bandera amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo. Bandera verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad. Bandera blanca: el riesgo de contagio esta controlado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el 10 de enero un municipio tiene bandera roja (Morelia), 6 están en amarilla (La Piedad, Lázaro Cárrdenas, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro ), 23 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca que es el nivel de menor riesgo de contagio y por lo tanto indica una mayor reactivación económica.

Cada municipio muestra el color de la bandera en que se ubica cada municipo de Michoacán, el cual fue emitido por la Secretaría de Salud del Estado. (Captura)

Reglas para la reactivación económica

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún está inmerso en la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

Sancionan a negocios de Michoacán por no acatar medidas preventivas

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como:

Personas mayores a 65 años

Mujeres embarazadas

Personas con obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Personas con VIH

Personas con Cáncer

