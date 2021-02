Morelia, Michoacán. - Al día de hoy, Michoacán ha sumado un total de 49,803 contagios y 4,224 muertes a causa del Covid-19 de acuerdo al reporte técnico diario difundido anoche por la Secretaría de Salud del Estado, al cual se añadieron 377 nuevos casos de coronavirus y 42 defunciones.

Ante la preocupante situación que vive Michoacán frente a la pandemia del SARS CoV-2, los integrantes del Comité Municipal de Salud de Morelia ajustaron este 16 de febrero algunas de las medidas preventivas y sanitarias en busca de disminuir en lo posible los contagios por COVID-19.

En la capital michoacana, se mantiene el cierre de actividades de negocios no esenciales de jueves a sábado a partir de las 19:00 horas y total los domingos de negocios no esenciales. En el caso de los establecimientos de venta de alimentos, éstos podrán ofrecer sus productos "solo para llevar” y los mercados y tianguis tienen autorizado instalarse los domingos, para la venta de productos esenciales.

En contraparte, la realización de espectáculos públicos, jaripeos, fiestas patronales o privadas, reuniones en calles y plazas públicas, celebración de carnaval y toritos de petate durante el mes de febrero están prohibidas. Continúa el cierre de plazas públicas del Centro Histórico.

Hasta el corte de este día, Morelia registra 11, 026 casos confirmados de Covid-19, 1, 029 defunciones, y con 360 casos activos es el único municipio de la entidad que se mantiene en Bandera Roja, por lo que se reitera el llamando a la ciudadanía a no bajar la guardia en la implementación de medidas preventivas

Cabe recordar que a nivel estatal el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha ordenado aplicar durante el mes de febrero los siguientes protocolos sanitarios:

Uso del cubrebocas obligatorio.

Cierres de centros recreativos públicos de jueves a domingo.

Cierre de plazas públicas de lunes a domingo.

Las oficinas e instituciones de Gobierno deben cumplir con las normas sanitarias.

Las plazas comerciales deben prohibir el acceso a adultos mayores, cerrar de jueves a sábado a las 7:00 p. m. y el domingo cierre total.

Los bares y antros estarán cerrados sábados y domingos, los jueves y viernes dejarán de brindar servicio a las 7:00 p. m.

Los gimnasios, al igual que los comercios como barberías, estéticas y otros, deben cerrar de jueves a sábado a las 7:00 p. m. y los domingos totalmente.

Siguen prohibidas las fiestas patronales, conciertos, jaripeos, eventos deportivos con público, fiestas en salones y los velorios de cuerpo presente.

"Estos protocolos nos ayudarán a romper la cadena de contagios durante febrero y a tener un panorama diferente en marzo... Es importante que todas y todos hagamos la parte que nos toca para seguir avanzando", señaló el gobernador.

Asimismo, la Secretaria de Salud del Estado ha solicitan a los pacientes con Covid-19 que antes de acudir a un hospital para solicitar atención médica perimero marquen al teléfono 800 123 2890 o a la línea de emergencia 911 para que se les informe sobre a cuál centro médico deben acudir.

Y en la recepción de vacunas ¿cómo vamos?

Respecto al envío de vacunas contra el Covid-19, el canciller Marcelo Ebrard informó este martes en La Mañanera que a partir del 15 de febrero se retomará el arribo de 491 mil 400 vacunas semanalmente por parte de Pfizer, además es inminente la llegada de 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.

Adicional a estas se espera que entre los meses de febrero y marzo México reciba 77.4 millones de dosis de AstraZeneka, más 2 millones de dosis conseguidas por parte de Birmex (siendo 870 mil las que se entregarían en días próximos), además de 1.6 millones de dosis de Covax.

Sobre las vacunas que aún están en fase de aprobación por parte de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Marcelo Ebrard señaló las producidas por Sinovac y CanSino Bio. Respecto a esta última, el canciller añadió que de ser aprobada se surtirían entre febrero y marzo un total de 8 millones de dosis para envasarse en el estado de Querétaro.

Mientras tanto, dos vacunas más avanzan en su fase 3 de investigación en México: Novavax y Curevac, las cuales de avanzar en su proceso también iniciarían la producción masiva para concretar ventas a nivel mundial.

En Michoacán ya comenzó la vacunación de adultos mayores de 60 años contra el Covid-19 con las dosis de AstraZeneca sumando hasta ayer un total de 16 mil 108 personas ya vacunadas, mientra tanto se registra un avance del 87 por ciento en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anti COVID-19 a 7,277 trabajadores en primera línea de atención a la pandemia.

En el estado se mantiene vigente la invitación a los abuelitos a que se registren en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/ para ser vacunados contra el SARS CoV-2 ya que de las 3 mil 820 defunciones registradas por Covid-19 en la entidad, 2 mil 527 corresponden a adultos mayores de 60 años, es decir, el 66 por ciento del total de víctimas.

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

49,803 casos confirmados (377 más que ayer)

1,145 casos sospechosos (6 menos que ayer)

60,497 casos negativos (495 más que ayer)

4,224 defunciones (42 más que ayer)

44,055 personas recuperadas (398 más que ayer)

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Bandera roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento. Bandera amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo. Bandera verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad. Bandera blanca: el riesgo de contagio esta controlado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el 31 de enero un municipio tiene bandera roja (Morelia), 11 están en amarillo, 39 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca que es el nivel de menor riesgo de contagio y por lo tanto indica una mayor reactivación económica.

Reglas para la reactivación económica

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún está inmerso en la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como:

Personas mayores a 65 años

Mujeres embarazadas

Personas con obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Personas con VIH

Personas con Cáncer

