Michoacán: contagios y defunciones por coronavirus hoy 10 de enero del 2021

Morelia, Michoacán. - El estado de Michoacán tiene al día de hoy un total de 34,506 casos confirmados de Covid-19 y 2,835 muertes de acuerdo al reporte técnico diario difundido anoche por la Secretaría de Salud del Estado, al cual se añadieron los últimos 273 contagios de coronavirus y 29 defunciones registradas en la entidad.

La ciudad de Morelia registró este 8 de enero un 94% de ocupación hospitalaria debido a la pandemia del Coronavirus: el ISSSTE se encuentra a un 100 por ciento de su capacidad; el sector privado a un 94 por ciento; la Secretaría de Salud de Michoacán a un 92 por ciento y el IMSS a un 89 por ciento, derivado del incremento sostenido de casos positivos en las últimas semanas.

A lo largo de los 10 meses que ha durado la pandemia, Michoacán ha tenido en promedio 200 hospitalizados por COVID-19, mientras que el pasado 7 de enero se llegó a 600 paciente encamados, siendo ésta la cifra más que ha tenido la entidad.

Este complicado panorama obligó al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a aprovechar la vista que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hizo al estado este viernes y le solicitó ayuda urgente que mitigue el difícil panorama que vive la entidad ante esta contingencia sanitaria.

“Necesitamos que nos ayude a salir de la crisis... A nombre de las y los michoacanos y del Gobierno del Estado le hago esta solicitud para no permitir que nos rebase la crisis y en consecuencia haya más pérdida de vidas humanas”

Le dijo Silvano Aureoles a AMLO durante la gira que tuvieron por Maravatío y Zamora.

Ante la saturación que presentan los hospitales ubicado en la ciudad de Morelia y en otras regiones del estado, la Secretaria de Salud de Michoacán solicitan a los pacientes Covid que antes de acudir a un hospital a solicitar ayuda médica marquen al teléfono 800 123 2890 o a la línea de emergencia 911 para que se les informe sobre cuál hospital les podrá atender como se debe.

Michoacán se enfrenta ante la situación más complicada de la pandemia a escasos días de que empiece a llegar las primeras vacunas contra el Covid-19 a la entidad.

AMLO anunció desde el pasado 5 de enero que este mes llegarán al país semanalmente 436 mil 800 vacunas de Pfizer para ser suministradas en primera instancia al personal médico que está en la primera línea de combate contra la pandemia, mientras que para antes de que culmine el mes de marzo se estima estén vacunados también todos los adultos mayores a los 60 años de edad.

"Se está vacunando a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud... segundo, adultos mayores; tercero, los enfermos crónicos, los que padecen de hipertensión, de diabetes, de obesidad; luego, el resto de la población, de acuerdo a la edad", explicó

El creador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) también dijo que no se tolerará la corrupción y el influyentísimo.

"Aquí no vale el que ‘soy empresario, soy político, tengo influencias, soy líder sindical y a mí me corresponde, nadie se va a brincar la fila.’ Todo de acuerdo a cuando nos corresponda", sentenció.

Este 8 de enero, durante su gira por Michoacán, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que además de la llegada de dichas vacunas (1 millón 420 mil dosis en todo enero) ya se tiene pactada la compra de alrededor de 120 millones de dosis más para que se apliquen de manera universal y gratuita a todos los mexicanos.

Por su parte, el canciller Marcel Ebrard también informó este 8 de enero que dentro de diez días (18 de enero aproximadamente) llegaría al país las vacunas de AstraZeneka, la cual, junto con Argentina, se embazarán y distribuirán en América Latina para la posterior aplicación de los ciudadanos.

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

34,779 casos confirmados (273 más que ayer)

2,055 casos sospechosos (43 más que ayer)

43,655 casos negativos (11 más que ayer)

2,835 defunciones (29 más que ayer)

30,185 personas recuperadas (178 más que ayer)

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Bandera roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento. Bandera amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo. Bandera verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad. Bandera blanca: el riesgo de contagio esta controlado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el 5 de enero ningún municipio tiene bandera roja ni naranja, 3 están en bandera amarrilla: La Piedad, Morelia y Zitácuaro, 27 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca que es el nivel de menor riesgo de contagio y por lo tanto indica una mayor reactivación económica.

Cada municipio muestra el color de la bandera en que se ubica cada municipo de Michoacán según el indicador estatal de Covid-19, el cual fue emitido por la Secretaría de Salud del Estado. (Captura)

Reglas para la reactivación económica

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún está inmerso en la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

A las 13:00 horas de este 9 de enero la Secretaría de Salud de Michoacán anunciará acciones a tomar en Morelia para combatir la alta saturación hospitalaria con pacientes Covid.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio