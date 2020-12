Michoacán: contagios y defunciones por coronavirus hoy 20 de diciembre del 2020

Morelia, Michoacán. - El estado de Michoacán tiene al día de hoy un total de 31,176 casos confirmados de Covid-19 y 2,506 defunciones de acuerdo al reporte técnico diario difundido anoche por la Secretaría de Salud del Estado, al cual se añadieron los últimos 175 contagios de coronavirus y 10 defunciones registradas en la entidad.

Ayer, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, resaltó que las próximas cuatro semánas son de alto riesgo de contagio de coronavirus por lo que recordó a la población cuidar su salud. “Los meses de diciembre y enero son de alto riesgo por todas las actividades que conocemos, todo mundo espera estos meses para encontrarse con su familia y amigos; sin embargo, debemos de reconocer que el esfuerzo que hace el sector salud para atender a las y los michoacanos es mayúsculo y a nosotros nos toca protegernos”, señaló.

Con la finalidad de evitar la propagación del Covid-19, desde el pasado lunes 7 de diciembre y hasta el 2 de enero del 2021 en Michoacán han quedado prohibidas todo tipo de fiestas decembrinas, conmemoración de la Navidad y celebración de Año Nuevo debido a que es uno de los 20 estados que han presentado un rebrote de la pandemia del coronavirus.

El anuncio fue emitido por Silvano Aureoles mediante un video que publicó en sus redes sociales en el cual pide a la sociedad en general únicamente conmemorar estas fechas con las personas que viven en el hogar. Asimismo, puntualizó 7 medidas preventivas a tomar para evitar resultar contagiado de Covid-19 durante las celebraciones decembrinas y de fin de año.

Celebrar Navidad y Año Nuevo solamente con las personas que viven en casa, sin más invitados Suspender toda reunión masiva porque están prohibidas Evitar compras en lugares con mucha afluencia de personas No realizar o asistir a peregrinaciones No se pueden organizar posadas, ferias o fiestas populares Evitemos hacer reuniones en donde haya adultos mayores o personas vulnerables. Usar el cubrebocas siempre que estés fuera de casa o estés en contacto con más personas

Asimismo, se ha recomendado programar de manera escalonada las compras navideñas o aprovechar los sistemas en línea para evitar la saturación en mercados públicos, plazas comerciales o establecimientos en general, en los que existe el peligro de contraer la enfermedad.

Con la finalidad de apoyar a las familias más vulneradas durante esta Navidad, el gobierno del estado junto con el Sistema DIF han creado una campaña de colecta de ropa y juguetes que no usen pilas y que estén en buen estado para llevar a regalar a niños y niñas y adolescentes antes del 4 de enero, además se busca llevar cenas navideñas y rosca de reyes. Si gustas apoyar llama al 443 313 35 40.

Las nuevas instalaciones del Hospital Civil cuentan con un área destinada únicamente para atender a pacientes de #COVID19, la cual cuenta con más camas y mejor equipamiento para hacerle frente a esta enfermedad. Te compartimos el siguiente testimonio. pic.twitter.com/dTrSGWnx9c — SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN (@SALUDMICH) December 20, 2020

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

31,176 casos confirmados (175 más que ayer)

1,863 casos sospechosos (164 menos que ayer)

41,168 casos negativos (273 más que ayer)

2,506 defunciones (10 más que ayer)

27,134 personas recuperadas (131 más que ayer)

Michoacán cuenta con un total de 639 casos activos de coronavirus, es decir los que actualmente podrían estar realizando más contagios, según la información que emitió este domingo la Secretaría de Saludo del Gobierno Federal.

De acuerdo con el reporte semanal de ocupación de camas hospitalarias a consecuencia de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) que la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán difundió el pasado sábado, el nivel que presenta cada nosocomio dedicado a la atención de Covid-19 es el siguiente:

Hospital General "Dr. Miguel Silva" 40.51 %

Hospital General "Dr. Pedro Daniel Martínez" 37.8 %

Hospital General Sahuayo 30%

Hospital General Pátzcuaro 30%

Hospital General La Piedad 29.45 %

Hospital General Zitácuaro 22.67 %

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Bandera roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento. Bandera amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo. Bandera verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad. Bandera blanca: el riesgo de contagio esta controlado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el 29 de noviembre ningún municipio tiene bandera roja ni naranja, 2 están en bandera amarrilla: Michoacán y La Piedad, 39 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca que es el nivel de menor riesgo de contagio y por lo tanto indica una mayor reactivación económica.

Cada municipio muestra el color de la bandera en que se ubica cada municipo de Michoacán según el indicador estatal de Covid-19, el cual fue emitido por la Secretaría de Salud del Estado el pasado 29 de noviembre. (Captura)

Reglas para la reactivación económica

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún está inmerso en la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como: