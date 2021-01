Michoacán: contagios y defunciones por coronavirus hoy 8 de enero del 2021

Morelia, Michoacán. - El estado de Michoacán tiene al día de hoy un total de 34,326 casos confirmados de Covid-19 y 2,782 defunciones de acuerdo al reporte técnico diario difundido ancohe por la Secretaría de Salud del Estado, al cual se añadieron los últimos 227 contagios de coronavirus y 16 defunciones registradas en la entidad.

El titular de la Secretaría del Bienestar y Política Social de Morelia, Roberto Reyes Cortari, informó que las vacunas contra el Covid-19 podrá llegar al estado de Michoacán durante las primeras dos semanas de febrero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El pasado 5 de enero la Secretaría de Salud Michoacán informó que el Hospital Civil de Morelia ha declarado su máxima capacidad en atención a pacientes Covid-19, por lo que no podrá atender más personas, sin embargo, el gobierno de la meseta purépecha puso a disposición el número telefónico del 911 o 800 123 2890 para para recibir atención y orientación.

Para todo el mes de enero se espera lleguen un total de 1 millón 420 mil dosis de la vacuna Pfizer, de las cuales se estima vacunar 750 mil personas que laboran en el sector salud que actualmente labora en hospitales que dan atención especializada a pacientes con Covid-19. Se estima que antes de que concluya el mes de marzo se logre vacunar a todos los adultos mayores (mayores de 60 años), señaló el Presidente, Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera.

Ante la situación de aumento en casos y muertes por Covid-19, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo informó que se implementarán nuevas medidas sanitarias en la meseta purépecha, esto a fin de evitar un colapso en los servicios médicos de la entidad.



Para que la población entienda la alarmante situación que en que se encuentran los principales centros hospitalarios del estado de Michoacán, el gobernador perredista añadió que:

"Esto significa que, desafortunadamente, en los próximos días podemos llegar al punto crítico de que no haya camas, que no haya personal, ni espacio o capacidades para atender a los pacientes de COVID-19. Así que, nuevamente, hago un llamado enérgico, urgente y de advertencia"

Recalcó el mandatario, quien este 2021 concluye su periodo.

Ante el complicado panorama que vive Michoacán, el gobernador del estado y el director de los Servicios de Salud de la SSM, Carlos Ramos Esquivel, piden a la población seguir acatando las recomendacones sanitarias como el reforzar las medidas sanitarias implementadas (uso del cubrebocas, lavar manos constantemente con agua y jabón o en su defecto desinfectarlas con gel antibacterial, evitar salir de casa si no es estrictamente necesario, guardar la sana distancia entre personas.

SSM informa que el hospital civil de Morelia se encuentra saturado

Panorama del COVID-19 en Michoacán

De acuerdo con la información proporcionada esta tarde por la Secretaría de Salud de Michoacán en torno a la pandemia, los casos de contagio y muertes por Coronavirus han avanzado de la siguiente manera:

34,326 casos confirmados (227 más que ayer)

2,068 casos sospechosos (138 menos que ayer)

43,501 casos negativos (164 más que ayer)

2,782 defunciones (16 más que ayer)

29,888 personas recuperadas (179 más que ayer)

Color de las banderas por municipio

De acuerdo con la dinámica presentada desde el pasado 30 de mayo, la reactivación económica del estado de Michoacán se regiría bajo banderas de colores y estás banderas le indicarían a la sociedad que actividades se podrían realizar, además de informar cual es el estatus del municipio ante la pandemia del Coronavirus. El significado de cada color es el siguiente:

Bandera roja: el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento.

el estado esta en el punto máximo de contagio y las actividades que se realicen o los servicios que se activaron, solo podrán trabajar a una capacidad del 25 por ciento. Bandera amarilla: la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo.

la entidad esta en un punto alto de contagios y que aunque las actividad continúen reanudándose, esto se hará de manera paulatina con el objetivo de evitar volver al color rojo. Bandera verde: el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad.

el riesgo de contagio es bajo, en esta etapa se amplían los negocios y empresas que puedan reanudar actividades, pero con el cupo de un máximo del 75 por ciento de su capacidad. Bandera blanca: el riesgo de contagio esta controlado y que solo estará sujeto a monitoreo permanente a través del registro diario en los módulos que análizan las enfermedades respiratorias.

Hasta el 5 de enero ningún municipio tiene bandera roja ni naranja, 3 están en bandera amarrilla: La Piedad, Morelia y Zitácuaro, 27 cuentan con bandera verde y el resto están con bandera blanca que es el nivel de menor riesgo de contagio y por lo tanto indica una mayor reactivación económica.

Cada municipio muestra el color de la bandera en que se ubica cada municipo de Michoacán según el indicador estatal de Covid-19, el cual fue emitido por la Secretaría de Salud del Estado. (Captura)

Reglas para la reactivación económica

A continuación compartimos los pasos y reglas que los sectores empresariales autorizados para abrir sus puertas deberán seguir y respetar pera evitar ser sancionados con cierres definitivos:

Respetar los protocolos sanitarios en todos los sectores

Realizar evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitorear la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas, de lo contrario serán cerradas las empresas que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Silvano Aureoles, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que Michoacán aún está inmerso en la pandemia y es por eso que no se debe bajar la guardia. Asimismo, aclaró que si comienzan a repuntar los contagios a raíz de la reapertura económica las actividades ya permitidas serán suspendidas de nueva cuenta cayendo una vez más en el aislamiento domiciliario.

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los síntomas: fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señala en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como:

Personas mayores a 65 años

Mujeres embarazadas

Personas con obesidad, diabetes, hipertensión o enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Personas con VIH

Personas con Cáncer