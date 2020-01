"Michoacán es el estado más corrupto del país": Bernabé Bahena

Morelia, Michoacán.- "No podemos seguir con un gobernante así" sentenció el diputado Fermín Bernabé Bahena tras lementar que el estado de Michoacán sea "el más corrupto del país".

En entrevista telefónica con EL DEBATE, el morenista recalcó que la corrupción que vive Michoacán se encuentra en todas las áreas de gobierno, empezando con el propio gobernador, Silvano Aureoles Conejo, las corporaciones policiacas e incluso entre el Congreso del Estado, en donde apuntó a miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el cual él milita.

Tras meses de que Fermín Bernabé Bahena promoviera reformas a la "Ley para una Cultura de Paz y Prevención de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán", finalmente el pasado 28 de diciembre el Congreso del Estado dio luz verde.

Antes esta buena noticia, el morenista se ha planteado tres metas a lograr a lo largo de este 2020, en donde incluye trabajar en contra de la corrupción, desigualdad social y la violencia, e incluso ya ha empezado a trabajar en ellas.

En este sentido Fermín Bernabé Bahena resaltó dos temas: “Nuestro estado de Michoacán -nos duele decirlo- pero es el más corrupto del país. Estamos en último lugar en transparencia y rendición de cuentas. Por ello tenemos que limpiar y actuar" y que "practicamente se deuncia solo el 3% de los delitos y de estras denuncias quedan impune el 97% de los casos".

Como ejemplo de carencia en transparencia y altos indices de corrupción, Fermín Bernabé Bahena puso a la reciente aprobación de 4 mil 090 millones de pesos más a la deuda pública de Michoacán, dando ya un total de 20 mil 976 millones 480 mil 610 pesos los prestados a la entidad federativa, cifra calificada como "histórica" por el también diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla.

"Solo siete diputados de Morena nos opusimos (de 12), hasta ahí llegó la mano corrupta, la mano que movió las estructuras del mismo Congreso", dijo Bernabé Bahena al tiempo que se excentó junto a sus compañeros Cristina Portillo, Zenaida Salvador Brígido, Alfredo Ramírez, Sergio Báez, Antonio Madriz y Tere López Hernández. Sobre el resto de su bancada dijo:

“Al momento que no comparecen, que se quedan callados, que no viene o no mandan a sesiones, que no alzan su voz o sus manos pues fueron tocados por Dios o por el Diablo".