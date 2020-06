Michoacán es provida: protesta en Twitter contra el aborto

Michoacán.- El hashtag #MichoacanEsProvida se colocó hoy como tendencia en la red social twitter debido a la inconformidad que los michoacanos decidieron expresar tras enterarse que el día de hoy sería presentada una iniciativa pro aborto ante el Congreso del Estado.

Por su parte, en una sesión virtual, el diputado morenista Osiel Equihua también posteó en sus redes sociales las razones por las que decidió presentar esta iniciativa debe ser valorada y en consecuencia aprobada por los diputados de la Cámara: los graves riesgos sanitarios a los que se enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo.

"Quisiera que entendieran el sinnumero de complicaciones que lleva a una mujer que decide abortar de manera como ahorita le llamamos 'ilegal'.... Desde simples adherencias, que las dejan muchas veces estériles, hasta perforaciones de útero, hemorragias, perforaciones intestinales, que terminan muchas veces en interestomias y muchas veces en la muerte"

Expresó Osiel Equihua mediante un video que posteó en sus redes sociales.

En su explicación dijo que al momento en que el Congreso no exige al Estado brindar las condiciones óptimas para realizarse un legrado se orilla a las mujeres a caer "en manos de charlatanes, inexpertas, que no realizan estos procedimientos de la mejor manera, en casa, consultorios, no en clínicas. Por eso la necesidad de esta iniciativa".

El diputado de la bancada de Morena también dijo que la importancia de que en Michoacán se realicen los legrados con el avance médico que se tiene radica en que el estado es el sexto del país con más casos de abortos no deseados, mientras qu México es es el primer lugar en América Latina.

Los reclamos sociales

Mientras tanto, en las redeso sociales hubo una lluvia de comentarios en contra de la iniciativa, a través de los cuales se defendia la vida de cualquier ser humano.

A continución te mostramos algunos de los más destacados:

Exigimos al Gobierno de Michoacán el respeto a la Vida desde la Concepción y garantía en Políticas Públicas a la Vida. #MichoacanEsProvida#SalvemosLas2Vidas pic.twitter.com/w0b30LAuzE — Líderes por la Vida y la Familia (@LideresXlaVida) June 10, 2020

