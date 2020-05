Michoacán: reglas para reanudar actividades vs casos de coronavirus hoy 27 de mayo

Michoacán. - El estado de Michoacán reporta un total de 1,625 casos confirmados y 149 defunciones a causa del Covid-19, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado, a través de reporte técnico diario en donde actualiza el estatus de la entidad, reportando hoy 103 nuevos contagios, así como 17 decesos en la entidad.

El día 25 de mayo, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, di0 a conocer la fecha en la que iniciará la 'Nueva Convivencia'; la cual será el 1 de junio y será en donde algunos sectores podrán reanudar actividades de manera gradual y bajo protocolos sanitarios que se asegurarán de proteger a la sociedad y de evitar los contagios por Coronavirus.

Silvano Aureoles, señaló que esta 'Nueva Convivencia' no significa que el riesgo de la enfermedad ya haya terminado o que el riesgo de enfermarse no vuelva a existir, significa que nos integraremos a una nueva normalidad de manera gradual.

#QuédateEnCasa

Reglas:

Les compartimos algunas de las reglas que deberán implementar los sectores que reactiven labores para evitar ser sancionados con cierres, al igual que prevenir los contagios.

Protocolos sanitarios en todos los sectores

Evaluaciones sanitarias para conocer las condiciones en las que se encuentra el personal

Monitoreo de la curva de contagios (en caso de que haya un nuevo brote, las actividades volverán a cerrarse y se regresará al confinamiento)

Cierre a las empreses que no acaten estas reglas de 'Nueva Convivencia'

Responsabilidad de parte de los michoacanos en cumplir estas reglas

El mandatario estatal, resaltó que aunque se comiencen a reactivar las labores, eso no significa que la enfermedad no exista o ya no haya riesgo de contagio, al contrario, afirmo que nos encontramos en el pico de contagios y es por eso que no se debe bajar la guardia y acatar las medidas sanitarias.

La Secretaría de Salud Michoacán en su informe técnico diario comparte la actualización de casos de contagio, sospechosos, negativos, recuperados, así como los muertos a causa del Coronavirus en el estado

¿Cuántos casos por coronavirus hay en Michoacán?

1,625 casos confirmados

852 casos sospechosos

3,543 casos negativos

149 defunciones

669 personas recuperados

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?

Fiebre

Cansancio

Tos seca

Congestión nasal

Rinorrea

Dolor de garganta

Diarrea

¿Cómo puedo saber si tengo coronavirus?

En caso de presentar alguno de los sintomas anteriores, es recomendable que llames al número telefónico puesto a disposición por la Secretaría de Salud 800 123 28 90, la línea esta disponible para resolver tus dudas acerca del Covid-19 y en caso de que presentes alguno de los síntomas se te brindará asesoría sobre lo que debes hacer para conocer si eres portadora del virus.

La Secretaría de Salud de Michoacán señalá en su portal que también puedes acudir a los centros de salud de tu entidad en caso de ser una persona dentro del sector de riesgo de contagio como:

Personas mayores a 65 años

Mujeres embazarazas

Personas con obesidad, diabetes, hipertención o enfermedad pulmonar obstructiva cronica

Personas con VIH

Personas con Cáncer

También se recomienda a la población mantenerse informado sobre las noticias de actualización sobre los casos de contagio o las nuevas reglas que se puedan implementar ante la pandemia causada por el Coronavirus. Es recomendable que busques información en los sitios oficiales del gobierno o de las instituciones de salud, así como en las redes sociales oficiales de las autoridades encargadas tales como:

Orlando sabe que quedándose en casa ayuda a todo el personal de nuestras instituciones a hacerle frente al #COVID19.

