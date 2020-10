Michoacán. - También Michoacán realizará consulta ciudadana como lo planteó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, ante la respuesta del Ejecutivo federal; señalando que la entidad si realizara encuesta a la población para saber si se respetará o no el pacto federal, esto luego de las declaraciones que hizo el mandatario de la República ante el pronunciamiento de los gobernadores miembros de la Alianza Federalista.

El día de ayer los 10 Gobernadores integrantes de la Alianza Federalista compartieron cada uno su pronunciamiento ante los recortes al presupuesto 2021 y los fideicomisos que eliminó el Gobierno Federal algunos días atrás, señalando que las entidades pelearán incluso si era necesario de manera legal por mantener lo que les pertenecía, así como, solicitar una reunión AMLO para entablar diálogo sobre el recurso que se les quitó a los estados.

Ante la situación el Presidente de la República respondió el día de hoy durante La Mañanera; señalando que esos pronunciamientos solo son con tintes electorales "si (los gobernadores) tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan", dijo el mandatario, agregando que antes de mostrar una postura deberían consultar a los ciudadanos sobre lo que opinan.

"Se me hace una respuesta fuera de contexto, cuando se señala que él no recibe Gobernadores, que esos los recibe Hacienda, para empezar, recibir a los Gobernadores es un mandato constitucional está obligado por Constitución de la ley a hablar con los Gobernadores y escucharlos, es como si yo les dijera que no recibo a los presidentes municipales porque pongo en riesgo la investidura del gobernador, es un contrasentido" señaló el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles ante la respuesta del Presidente por la petición de la Alianza Federalista a realizar una reunión con el Ejecutivo Federal.

El Presidente de México señaló que los Gobernadores están en su derecho de solicitar la eliminación del pacto federal pero señaló que eso se debe consultar con la población, además de que tendría que hacerse una modificación a la Constitución lo que causaría muchas opiniones encontradas.

"Le tomaremos la palabra, entonces vamos a organizarnos y vamos a hacer una consulta la sociedad michoacana y seguramente lo harán el resto de mis compañeros para ver qué piensan los ciudadanos del trato y maltrato que le da la federación a los estados y los municipios, quiere que hagamos consulta, la vamos a hacer" señaló Aureoles.

Asimismo, resaltó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los mandatarios no se pueden salir del pacto federal, a lo que el mandatario estatal resaltó que se esperará a la consulta para ver qué es lo que dicen los ciudadanos, asimismo, señaló que le parece fuera de contexto que la respuesta para la reunión haya sido de esta manera.

El Gobernador señaló que otro de los temas pendientes es que el Presidente solo piensa en las elecciones, pues añadió que durante 30 años el Ejecutivo federal sólo ha pensado en las elecciones, y agregó que AMLO no le importa nada más que ese tema electoral; Aureoles acusó que el mandatario federal no piensa en temas de seguridad, salud, economía o en los ciudadanos sino en cómo ganar la próxima elección.

"El Presidente lleva 30 años pensando solo en votos, si estuviera pensando en los mexicanos estuviera replanteando muchas cosas, por ejemplo, posponiendo dos bocas (Refinería) que son miles y miles de millones de pesos o revisando las obras del tren o el aeropuerto y estaría viendo cómo se canalizan los recursos para más hospitales, para medicamentos y medicamentos para niños con cáncer, para atender a los verdaderos grupos vulnerables, señaló el Gobernador de Michoacán ante las acusaciones de AMLO sobre la intención electoral de los mandatarios estatales.

Silvano Aureoles señaló que si el Gobierno Federal continúa en la misma línea de no querer escuchar a los gobernadores, de no querer participar, pone en riesgo la unidad de la nación, así como el pacto federal, el cual se basa en el respeto la solidaridad, así como atender a las demandas de la población, sin embargo, el gobernador agregó que pareciera que en esta ocasión pareciera que el pacto funciona como si fuera un mando único.

Jalisco hará consulta

"¡Ayer ya lo hicimos! El evento de ayer reunió una representación muy amplia del pueblo de Jalisco, pero si eso no fue suficiente para que el presidente nos dé una cita, para que el presidente entienda que está en riesgo realmente el Pacto Federal pues vamos a hacerlo con el aval y con el respaldo de todos los jaliscienses" anunció el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro durante un evento en Tlaquepaque.

Asimismo, el gobernador de Jalisco se pronunció sobre el nuevo rechazo de AMLO a tener una reunión con los miembros de la Alianza Federalista y poner los temas en cuestión sobre la mesa, esto argumentando que no va a permitir que utilicen la institución presidencial y que hay que cuidar la envestidura.

"El presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión.... Le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestas a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malo tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy", agregó el mandatario de Jalisco.