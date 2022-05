Michoacán tiene más de 4 mil desaparecidos que nadie está buscando; acusan colectivos de búsqueda

“Tenemos 6 mil 842 personas desaparecidas y no localizadas y localizadas general a nivel estatal; desaparecidas y no localizadas, 4 mil 326; están en ese rango, 3 mil 962 desaparecidas y no localizadas 364”, explicó el comisionado, mientras las madres buscadoras le gritaban que son muchos más.

"Nosotras buscamos a mi hermano Raúl, desde el 17 de junio del 2017, lamentablemente se nos vino la pandemia, todo ese tiempo estuvo muerto, no hubo avance, después hicieron cambio de M. P. -ministerio público- y ella tenía la carpeta en una caja, que porque no era competencia del M. P., apenas hace un mes la canalizaron a la fiscalía especializada", dijo la hermana de Raúl.

“Ya estamos hasta la rechingada de que venimos y venimos y no hay solución para buscar a mi muchacho, se lo llevaron el 27 de marzo, ¿qué pasa con lo que hemos estado pidiendo?, nos dicen que sí, venimos y nada, nos dan atole con el dedo”, acusó una abuela que por su seguridad pidió no revelar su nombre, ella busca a su nieto Jesús Elizardo Saavedra Ayala .

“Ni una sola vez han salido a buscar a mi hijo, nosotros lo hemos hecho, ellos no han hecho nada, todo lo hemos hecho nosotros”, señaló la señora Bonfilia M., ella está buscando a su hijo Luis Alberto Carranza Meza , desde el 8 noviembre del 2021, ella refiere que “se lo llevaron junto con un peón, en una camioneta de la Fiscalía, pero nada más apareció el peón y mi hijo no, el peón dice sí se los llevó la Fiscalía”.

Eliza Flores Reportera Web

