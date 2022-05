"Mientes", Mario Escobar, padre de Debanhi, le contesta fuertemente a Azucena Uresti

México.- La noche del día de ayer, jueves 12 de mayo, el señor Mario Escobar, padre de Debanhi, mostró unos mensajes que le mandó la periodista de Milenio, Azucena Uresti, donde decía que ella estaba con la fiscalía.

Tras la divulgación de las capturas de pantalla compartidas por el señor Mario Escobar, la periodista informó que su "cobertura ha sido veraz, crítica a la autoridad y apegada a los hechos y pueden revisarla.", a lo que el papá de Debanhi contestó con un contundente mensaje.

La periodista se defendió en Twitter diciendo que ella no había escrito el mensaje, y que estaban investigando lo sucedido, a lo que el señor Escobar le contestó que mentía.

"Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento...", publicó la periodista en Twitter.

Mario Escobar retuiteo el post de Azucena Uresti dándole una respuesta a lo que ella dijo.

"mientes ahora alguien mandó eso de tu celular ? si como no!, escribió el papá de Debanhi Escobar al retuitear la publicación de Azucena.

Usuarios atacan en redes a Azucena Uresti

Tras la publicación de la conversación y los testimonios de la periodistas, muchos internautas le comenzaron a decir que sí había sido ella, mostrando que en el noticiero en vivo la periodista portaba un celular, además de que buscaron tuits donde se refería cómo "Fren" a otro periodista.

Hasta el momento la periodista solo ha mencionado que alguien tomó su celular y que no filtró la información de la autopsia, sino que tomó el reporte de El País.

Ante lo sucedido el padre de Debanhi Escobar exigió abrir una carpeta de investigación judicial contra Azucena Uresti.