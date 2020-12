Miguel Barbosa anuncia cierre de actividades no esenciales en Puebla

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció este lunes el cierre de actividades no esenciales en el estado a partir de mañana 29 de diciembre, tras no surtir efecto las medidas implementadas para contener el alza de contagios y hospitalizaciones por Covid-19.

En videoconferencia de prensa, el mandatario reconoció que no funcionó el apelar a la toma de conciencia de la sociedad, ya que las medidas de prevención no se acataron, lo que propició un aumento exponencial de casos que ha sumido a la capital de Puebla y zona conurbada en "máxima alerta". (Aumentan casos de Coronavirus en México, cifras Covid-19 de hoy 26 de diciembre)

No se pudo controlar, no se acató de manera adecuada todo esto, los porcentajes de cupo en los diferentes negocios no se cumplieron, la movilidad está desbordada, el comercio ambulante se permite y hasta se solapa, entonces necesitamos tomar decisiones fuertes: el cierre", aseveró el gobernador de Puebla.