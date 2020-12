Miguel Barbosa aplica ley seca y endurece medidas contra Covid-19 en Puebla

Puebla.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y su gabinete de seguridad anunciaron la implementación de la ley seca y otras restricciones para comercios del estado, en un intento de contener el aumento de contagios de Covid-19 y evitar el regreso al semáforo rojo.

Durante una videoconferencia de prensa realizada este 21 de diciembre, el mandatario poblano reiteró su llamado a la población para cuidarse y seguir las nuevas medidas, advirtiendo que de lo contrario el siguiente paso será el cierre de actividades no esenciales. (Puebla está a un paso de presentar una crisis similar a la de CDMX por pandemia: Miguel Barbosa)

Son medidas que si no van acompañadas por la voluntad de la sociedad, de todos, no van a funcionar, y si no van a funcionar, el siguiente paso es el cierre", advirtió Miguel Barbosa.