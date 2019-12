Miguel Barbosa entregan su primer Informe de gobierno

Ciudad de México.- El Congreso del Estado de Puebla recibió en manos del Secretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez, el Primer Informe del Gobernador Miguel Barbosa, quien tiene cuatro meses en el cargo.

Durante la sesión solemne realizada este domingo, la diputada del PAN, Mónica Rodríguez, reprochó la ausencia del Mandatario emanado de Morena.

"¿Por qué no pudo asistir el Gobernador a la sesión de hoy? Posiblemente leyendo los periódicos de su agenda nos enteraremos si es porque atendió misa con el Obispo o simplemente descansó", señaló.

"La verdadera razón por la que no pudo asistir son los nulos resultados a informar, cuatro meses es poco tiempo para hacerlo todo, pero mucho tiempo para no hacer nada".

Al término de su intervención, la bancada del PAN abandonó la sesión.

La ausencia del Gobernador en esta sesión es para nosotros una falta de respeto, si el Gobernador no tiene nada qué informar es por su incompetencia", expresó.

De conformidad con los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado de Puebla, instruí al secretario @MelitonLozano para entregar el Primer Informe de Gobierno de esta administración. Se encuentra disponible en https://t.co/i4yXZdeuQQ #1erInformeMiguelBarbosa pic.twitter.com/2uPP3tN26e — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 15, 2019

"Si el Gobernador no tiene la voluntad de respetar la ley acudiendo a este recinto a presentar su informe, los diputados de Acción Nacional no nos prestaremos a su arrogancia y a sus desaires, por esta razón nos retiramos de esta sesión, nosotros sí somos congruentes y no nos prestaremos a que esta simulación y engaño a los poblanos quede sin ser señalado".

En respuesta, la diputada de Morena, Olga Lucia Romero, recordó que la fallecida ex Gobernadora panista Martha Erika Alonso rindió protesta el 14 de diciembre de 2018 en el Tribunal Superior de Justicia, en lugar de hacerlo en el Congreso local.

"Quiero recordarles a todas y a todos el acto de desprecio y falta de respeto del año pasado en el cual Martha Erika Alonso, que en paz descanse, no se presentó ante este Poder Legislativo a rendir protesta. No hay que ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio", respondió.

Tras recibir el informe por parte del Secretario de Educación, la presidenta de la Mesa Directiva, Josefina García Hernández, dijo que en el pasado reciente Puebla vivió tiempos difíciles en el que se pusieron a prueba la institucionalidad de los tres poderes del Estado.

Refirió que la actual Legislatura asumió con responsabilidad esta situación, por lo que antepuso el supremo interés de Puebla sobre los intereses partidistas y personales pudiendo sacar acuerdos que hoy se traducen en estabilidad política e institucional.

El Secretario Melitón Lozano fue cuestionado por el abandono de la bancada panista de la sesión.

Estos meses hemos trabajado, sin descanso, en acciones de gobierno que garanticen tu seguridad. Seguiremos en ese camino para que #AhoraSí tu familia viva tranquila. #1erInformeMiguelBarbosa pic.twitter.com/0HW3hsRRdI — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 15, 2019

Como siempre respetuosos, el cuerpo legislativo tiene que caracterizarse por la tolerancia, la pluralidad y entonces entendemos su postura", comentó.

Consideró que la Administración de Miguel Barbosa es un verdadero cambio de régimen al dar muestras claras de transparencia y de lucha contra la corrupción.