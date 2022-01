Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, da positivo a Covid-19

Puebla.- Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional de Puebla, dio positivo a Covid-19 tras realizarse una prueba horas antes del anuncio este lunes 17 de enero, suspendiendo sus actividades presenciales.

El gobernador de Puebla informó que seguirá trabajando de manera aislada mientras se recupera del coronavirus, mientras no padece síntomas graves por la enfermedad respiratoria que ha quitado la vida a más de 300 mil mexicanos.

Fue a través de su conferencia virtual, que el mandatario estatal Miguel Barbosa, dio a conocer su resultado positivo a Covid-19.

“Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes, trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento", declaro Barbosa Huerta.

Desde el viernes pasado, Barbosa se mantiene aislado, pues su conferencia de presan fue realizada mientras se encontraba en su oficina y no en el Palacio de Gobierno de Puebla, pues ya sospechaba el contagio.

Sin embargo, no fue hasta este lunes que se sometió a la prueba y confirmó su estado de salud a través de una PCR.

Ante el contagio de Covid-19, Miguel Barbosa hizo un llamado a los poblanos para seguir aplicando las medidas de seguridad e higiene, debido al aumento en los contagios que se ha registrado, no sólo en el estado sino en todo México.

"Hay que cuidarnos más, no bajar la guardia, hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando del diario inclusive en este momento aquí confinado en mi hogar y todo por zoom y lo hacemos con el ánimo de que las cosas sigan mejor", aseveró.