¡Milagro! Niña relata como su padre la quemó, colgó de un árbol y la vendió, pero la virgen la salvó

México.- Una niña narró la cruel experiencia que tuvo cuando su padre la quemó, golpeo, también la colgó de un árbol y la vendió como si fuera una mercancía, en la Apalani, en el estado de Guerrero, sin embargo, "gracias a Dios" y a la virgen, logró escapar e ser abusada también.

Juanita con tan solo 12 años de edad, ha vivido de las peores vejaciones por parte de quien debió de cuidar y protegerla, pues asegura que desde los 4 años, su padre la ha golpeado al igual que a su a su madre y 9 hermanos, incluso, que la llegó a vender a con un tipo de su comunidad.

Según indicó al medio Telemundo, el padre "le pegó feo" a su mamá y luego a ella. "Me estaba ahorcando. Me vendió mi papá, me dijo que no dijera nada y que no le denuncie", indicó.

El Jesús Galeana, presidente de la Fundación Latidos de Amor, explicó que Juanita sufrió severas quemaduras en casi todo el cuerpo con apenas 4 años, que la causaron la pérdida de parte de sus extremidades y fue incluso colgada de un árbol con una soga y golpeada.

"Esta historia me ha causado mucho dolor, indignación y tristeza, vivimos en un mundo cada vez más aterrador, Juanita después de cumplirle su sueño de conocer el mar el domingo 16 de mayo en Acapulco, fue golpeada brutalmente por su padre quien la colgó de un árbol con una soga en el cuello", escribió Galeana en su cuenta de Instagram.

Una activista contó que el padre de la niña "la vendió con un tipo de su comunidad en Apalani, Guerrero, donde la sedó y al intentar abusar de ella, ella pudo ser uno de los tantos casos de niños abusados y desaparecidos, basta por favor", siguió.

Huir e su casa le costó a Juanita 6 horas e camino y cuando ya no podía seguir por el cansancio, se encontró con la Virgen y un burrito con el que pudo llegar a una comunidad cercana y pedir ayuda. "Me ayudó la Virgen y me subí en su burro", aseguró.

Ella indicó que la Virgen estaba vestida de verde y que sintió alegría cuando estuvo cerca de ella. Por eso fue a visitar la basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México.