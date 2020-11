Militantes de Morena en Campeche piden que se investiguen conflictos internos

Campeche.- Los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el estado de Campeche continúan con los conflictos internos, mismos que ya se han pedido sean investigados, pues se han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos.

Selene Campos Balam, diputada plurinominal, interpuso queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) en contra de su compañero de partido, el legislador José Flores Pacheco, el senador Aníbal Ostoa Ortega y René Ku Ceh, por supuestas agresiones en su contra en un evento en el municipio Hopelchén.

“Tengo como testigos a 30 personas que me acompañaron. Ellos (Flores y Ostoa) me invitan, ya todo lo tenían planeado. Cuando entro se acercan dos personas me empiezan a jalonear, con jalones me subí, llegué a donde estaban ellos y le dije a José Luis: lo que tú estás haciendo es traicionar”, señaló Campos Balam.

Selene Campos advirtió que hará lo posible para que expulsen a sus agresores del Morena en Campeche, además de acusar a la dirigente estatal del partido, Patricia León López, de adueñarse de la organización y separar a los militantes.

Por otra parte, José Flores aseguró que las acusaciones de Selene Campos son falsas, y que él interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, debido a que ha recibido amenazas contra él y su familia.

Además dijo que durante la visita de la diputada al evento en Hopelchén, los ciudadanos fueron quienes la agredieron, mientras que él sólo la había presentado y pedido un aplauso por su presencia.

Yo la presenté, pedí un aplauso para ella, al finalizar ella arremete, nos dice que somos unos traidores; la gente sí la abuchea, se va, pero nunca se le agredió, tenemos videos de todo el evento. Si el pueblo de Hopelchén no ve bien a la compañera, es algo que ella ha hecho o no”.

“No fue agredida físicamente, yo sí tengo los videos donde se observa que nunca se le agredió, nunca se le jaloneó, se observa que la gente la abuchea, y ella se retira del lugar. Sí pedimos que se calmaran los ánimos y todo está en los videos, por eso no se vale que haya calumnias y denostaciones”, agregó.