Militares de Aguililla no caerán en provocaciones: AMLO tras ofrecer solo 8 horas de vigilancia

Aguililla, Michoacán.- "Yo no soy Peña (Enrique Peña Nieto), ni soy Felipe Calderón, yo no soy partidario del 'mátalos en caliente', no soy partidario de masacres", aclaró hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al ser cuestionado por la pasividad con que han actuado el Ejército Mexicano en Aguililla, Michoacán, ante los hechos violentos que sufre la población por parte de grupos criminales que operan en el estado.

AMLO dijo ser pacifista y añadió que "¡Aunque se burlen!, voy a seguir diciendo ¡abrazos no balazos!... No se puede enfrentar la violencia con violencia".

Asimismo, invitó a la población de Aguililla a "que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación... hagamos a un lado el odio, el rencor... sí a la paz, al diálogo... no opten, que no decidan, por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México".

Fue justo la tarde de ayer, tras la petición de los pobladores de que AMLO visite el municipio, que arribaron a Aguililla dos funcionarios del Gobierno Federal para dialogar con los habitantes inconformes y establecer un acuerdo de seguridad de la mano de los militares que habitan en el cuartel instalado en la cabecera municipal.

En el pliego petitorio que se le entregó a Félix Arturo Medina, de la unidad de políticas y estrategias de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), los pobladores solicitan:

Garantía de libre tránsito

Seguridad Pública

Investigar a militares que atacaron a pobladores el 27 de junio y 1 de julio pasado

Rehabilitación y mantenimiento de carreteras dañadas por el crimen organizado

Culminar la obra carretera de Aguililla-Coalcomán

Apertura de la carretera Aguililla-Caleta de Campos

Aplicar programas sociales que activen la economía y generen empleos

Instalación de un bando del Bienestar

Asegurar el suministro de energía eléctrica

Poner en marcha el Hospital Rural de Aguililla

Vigilancia en instalaciones de los servicios de telefonía e internet

Implementar programas educativos, deportivos y culturales para sanar el tejido social

Pobladores y líderes religiosos han marchado en Aguililla, Michoacán, pidiendo paz. Foto: Cortesía

Tras horas de charla, al final del día se informó que por seguridad la base militar reducirá su plantilla a únicamente 12 militares, de los cuales diariamente 6 saldrán a vigilar los caminos del municipio únicamente durante 8 horas, en un horario de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

A pesar de la escasa respuesta que los funcionarios del Gobierno Federal han dado al pliego petitorio, hoy AMLO dijo que "no puede dejarse sin protección a la población, tiene que seguir el Ejército y la Guardia Nacional porque sino se convierte en terreno de nadie o de quien se impone mediante la violencia y somete y eso no lo vamos a permitir... Vamos a cuidar nadamas no caer en ninguna provocación".

Asimismo, solicita a los habitantes de Aguililla, a quienes catalogó como "un pueblo bueno...un pueblo trabajador" a no dejarse manipular por los grupos delictivos quienes buscan obtener su simpatía mediante despensas. "Solo los están utilizando", advirtió el presidente de México y se dijo "seguro que en Aguililla van a tenernos confianza".

Su ideología pacifista de dar abrazos y no balazos dijo AMLO que incluye a los miembros del crimen organizado, siendo al menos 9 grupos delictivos los que operan en el estado según la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, destacando entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"No querremos que nadie pierda la vida y aquí ¡incluyo a todos! No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas, no quiero que pierda la vida ¡nadie!".

Concluyó e invitó a la población en general y a lo líderes religiosos a promover la paz en Aguililla, Michoacán.

