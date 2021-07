Millenials en Aguascalientes no se vacunan; son casi el 100 por ciento de hospitalizados

Aguascalientes, Aguascalientes. - El gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, hizo un llamado a todo ciudadano de 30 a 90 años: "Acude a vacunarte".

"No importa la letra, no importa la edad, de 30 años en adelante, de 30 años en adelante...Acude, están solos (los centros de vacunación) y necesitamos ser responsables. No olvides que lo que tenemos ahorita en los hospitales son jóvenes de 18 a 35 o 40 años", refirió Orozco Sandoval.

De acuerdo a las declaraciones del mandatario hidrocálido, las personas que más se han visto afectadas por el Coronavirus-19, son el mismo rango que más ha retrasado el proceso de vacunación.

Miguel Ángel Piza, titular de la Secretaría de Salud, agregó que en la actualidad, prácticamente el rango de 18 a 40 años, pertenece casi al cien por ciento de los hospitalizados a causa del Covid-19.

Asímismo, aprovechó para comparar y contrastar las cifras en personas de rangos de edad mayores que ya fueron vacunadas, por lo que consideró que la vacuna está funcionando de manera correcta.

Hago un llamado a los jóvenes de #Ags para que acudan a vacunarse, recuerden que la mayoría de los contagios se está registrando entre las edades de 18 a 40 años. No dejen pasar la oportunidad de protegerse contra el #COVID_19, háganlo por su salud y la de sus seres queridos. pic.twitter.com/MidBNlF2AI — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) July 19, 2021

Será al final de la etapa de vacunación cuando se determine si se cambia la estrategia o no, con los rangos de 18 a 30 años, donde se podría solicitar carnet de vacunación para entrar a centros de diversión.

Cabe señalar que este domingo, el mandatario lamentó que sean los jóvenes quienes no se están cuidando de los contagios, tras las cifras del Sistema de Información de la Red (IRAG), manejado por la Secretaría de Salud de Aguascalientes.

