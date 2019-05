Módulos de riego en Sinaloa no reciben apoyo del Fonden por lluvias

Culiacán, Sinaloa.- A nueve meses de que azotó en el municipio la depresión tropical 19-E, los dirigente de los módulos de riego se encuentra preocupados debido a que los daños en los drenes, canales y otros afluentes, en caso de no repararse, presentan un riesgo de más inundación.

El presidente del módulo de riego de la sindicatura de Eldorado, Gonzalo Collantes, explicó que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales no han llegado, a pesar de que se solicitó con urgencia para que se realicen los trabajos de rehabilitación de la infraestructura hidráulica.

Ante el inicio de la próxima temporada de lluvias, que son más fuertes durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se corren riesgos de más inundaciones y daños, por lo que no esperan a que el Gobierno federal les envíe este recurso, que debió haber sido entregado antes de concluir el 2018.

Mientras tanto, con maquinaria propia buscarán hacer algunas reparaciones y dragados, con el fin de que la población no vuelva a resultar afectada y corran el riesgo de perder su patrimonio por segunda ocasión.

También se pone en riesgo la siembra de algunos productores, ya que se necesita que se haga el trabajo de riego.

“El Fonden no ha llegado. Hay casos de losas de canales que se cayeron y no se pueden reparar porque el seguro no pagará. En el módulo de Eldorado son afectaciones de alrededor de 7 millones de pesos”, dijo.

Encuentro

Los presidentes de los módulos de riego sostuvieron un encuentro con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para reafirmar el compromiso que tienen con el municipio al realizar trabajos como reencarpetado, raspado de calles, con la maquinaria con la que cuenta cada módulo.

En la sindicatura de Eldorado, antes de la llegada de Semana Santa, se hicieron reparaciones en 30 kilómetros de diferentes vías, con el apoyo de diésel que les proporciona el Ayuntamiento.

En la reunión señalaron diferentes trabajos que quedan por hacer, comprometiéndose a realizarlos sin tener que recibir algún incentivo por los trabajos hechos.