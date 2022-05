Morelia es el 'foco rojo' en casos de persona desaparecidas, más de 4 mil en Michoacán

También informó que en el estado los números de desaparecidos no localizados es de 4 mil 326, de las cuales 3 mil 962 están desaparecidas, y no localizadas 364, las principales víctimas son los hombres en todos los municipios que son focos rojos.

“Esta comisión no puede funcionar si no hay colaboración de todas las instituciones, Fiscalía y autoridades municipales que también las tenemos que sumar”, informó el comisionado, sin embargo, es bien sabido que hay municipios como Zitácuaro , en donde los alcaldes se lavan las manos señalando que eso es competencia de la Fiscalía General del Estado de Michoacán .

Eliza Flores Reportera Web

Me conocen como Eliza Flores, soy egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde pequeña tuve la curiosidad de trabajar para revistas de divulgación científica. Comencé con la fotografía durante el 2020, lo que me llevó a formar parte de un medio local llamado Changoonga.com, donde me desarrolle como fotoperiodista y participe como co conductora en la radio a través del 91.5 FM. Desde el 5 de abril del 2022 ingresé a laborar para El Debate, desempeñando el puesto de Reportera Web, cubriendo el estado de Michoacán.