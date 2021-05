Morena advierte triunfos importantes en Coahuila, pero si la gente se vuelca a las urnas el 6 de junio

Coahuila.- De los 38 ayuntamientos y siete diputaciones federales que se disputarán en Coahuila, el delegado del Comité Nacional de Morena en la entidad, Tanech Sánchez Ángeles, auguró que si mucha gente sale a votar este 6 de junio habrá triunfos importantes en las principales alcaldías y en varios de los distritos federales, donde asegura están compitiendo fuertemente para ganar.

En entrevista para Debate, el también diputado local por el distrito 18 en el Estado de México advirtió un escenario muy diferente al de la elección de octubre del año pasado, cuando Morena ganó en coalición las alcaldías de Piedras Negras, Francisco I Madero, Parras y Matamoros, pero el PRI se quedó con las 16 diputaciones locales de mayoría.

Contexto electoral diferente al 2020

Ante la posibilidad de que en esta elección ocurra algo similar a los comicios del 2020, cuando el PRI arrasó con todas las diputaciones locales, Tanech Sánchez aclaró que en principio se vive hoy un contexto diferente, y adelantó que el avance en la aplicación de la vacuna permitirá que más gente pueda salir a votar.

Ya en muchos estados el semáforo epidemiológico no está en rojo, como sí lo estaba en octubre pasado, y eso permite que la gente se pueda ir involucrando en estos temas y asuntos públicos, con la precaución debida, y pueda salir a votar. El avance de la vacuna ha ayudado a que la gente pueda salir a participar en este proceso, indicó

A la par, Tanech Sánchez añadió que como partido han reforzado sus estructuras de defensa del voto para que no les falten representantes de casillas, gente que tendrá la tarea de cuidar el voto en las urnas durante el conteo, además de estar preparando equipos jurídicos con abogados que estarán pendientes del proceso de cómputo y de escrutinio.

Mencionó, además, que habrá una vinculación con la Guardia Nacional para que tengan presencia y puedan salvaguardar la seguridad de candidatos, candidatas y de ciudadanos, tomando en cuenta muchos connatos de violencia en algunos municipios, agregó.

Queremos que el 6 de junio, para que no haya esa búsqueda de intimidar, que la Guardia Nacional esté generando condiciones que garanticen la seguridad de quienes van a participar, y eso no ocurrió en octubre del año pasado, recordó.

Insistió en que a Morena le ayuda mucho en los resultados cuando sale a votar mucha gente, por eso buscan que este 6 de junio los coahuilenses salgan a votar.

Tanech Sánchez y Mario Delgado acompañan en Saltillo al candidato Armando Guadiana/Foto: cortesía

Expectativas de triunfo

Cuestionado sobre las expectativas de triunfo en Coahuila, el delegado nacional de Morena en este estado aseguró que en las cinco ciudades más importantes de la entidad están compitiendo fuertemente y tienen posibilidades de ganar, y citó a los Ayuntamientos de Acuña, Piedras Negras, Torreón, Saltillo y Monclova.

“En las cinco (alcaldías) estamos compitiendo para ganar, en Acuña, en Piedras Negras, en Torreón, en todas las mencionadas no hemos dejado nunca de ser la primera intención del voto en encuestas; en Saltillo –capital- estamos ya empatados después de estar casi ocho puntos abajo con el candidato del PRI, eso nos hace saber que nuestra intención del voto en Saltillo ha avanzado (en favor de Armando Guadiana), tenemos un candidato que ha hecho excelente campaña”.

Mientras que, en Monclova, Tanech admitió que es donde más se va terciar la votación.

“Pero cuando menos en las cinco principales ciudades en términos de población, económica, en términos de industrialización, estamos compitiendo para ganar. Y de los 33 municipios restantes, en muchos estamos en posibilidad de ganar: Frontera, Múzquiz, Sabinas, Nava, Matamoros, Madero, es decir, creo que estamos en una intención importante de competir, grandes, medianos y también en los pequeñitos habrá sorpresas”, advirtió.

¿El reto para Morena?

El legislador local en el Estado de México y delegado nacional de Morena en Coahuila reconoció que el reto para este 6 de junio es refrendar en las urnas el apoyo que la ciudadanía ha mostrado hacia el gobierno que federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues admite que el voto será una forma de calificarlos.

No obstante, reconoce que el reto es complicado, sobre todo en las candidaturas a diputaciones federales por los distritos 2 y 3 cuya extensión territorial es bastante extensa, pues abarcan 12 municipios cada uno.

“Aquí en Coahuila se percibe un ánimo muy positivo de cómo reciben a nuestras candidatas y candidatos. Yo te podría decir que de cada 10 casas que tocan nuestros candidatos, en siete nos abren con ánimo, con buen gesto, con un ‘bienvenido’. Hay un ánimo que se refleja en el periodo de campaña y que nos hace pensar que estamos en posibilidades de competir para ganar los siete distritos federales, es nuestro objetivo”.

Se refirió a la candidatura a diputado federal por el distrito 5 de Antonio Attolini, a quien calificó como “un candidato muy activo, con una campaña muy alegre, todo el tiempo de arriba abajo, bailando, quien ha hecho una mancuerna con el proyecto de Luis Fernando Salazar en Torreón”. Incluso asegura que esta candidatura tendrá impacto no solo en el distrito 5, donde compite Attolini, sino también en el 6.

Sobre los Ayuntamientos en juego, Tanech Sánchez refirió que hasta en los municipios más pequeños tienen campañas atractivas, donde sus candidatos y candidatas buscan replicar con perfiles de honestidad y transparencia y no intercambiar votos por nada, sino convencer con propuesta y de mensajes claros para replicar en los municipios lo que se ha hecho a nivel federal.

Inconformes con la autoridad electoral

Sobre la actuación de la autoridad electoral en Coahuila, el delegado nacional de Morena, Tanech Sánchez, asegura que ha sido complicado, pues recordó que se han enfrentado a una judicialización del proceso de manera sistemática.

“Aquí nos han quitado candidaturas en Torreón, en Acuña, en el distrito 01 federal. La autoridad electoral no ha jugado, desde mi punto de vista, un papel donde se garantice la imparcialidad, sino que ha inclinado la balanza porque particularmente a los candidatos de Morena les siguen mucho, han partido de quejas que no solo están hechas en contra de los candidatos de Morena, sino también de otros partidos, pero solo a los de Morena se les da seguimiento. Hay sanciones muy exageradas como el no permitirles ser candidatos”.

Insistió en que el Instituto Nacional Electoral, no solamente en Coahuila sino en el país, ha jugado un papel que a ojos suyos no ha sido imparcial. “Somos el único estado que nos tumban la coalición municipal, que, por no haber presentado un documento en original, tema que hoy en pandemia y además lo permite la legislación electoral, se puede subsanar en cualquier momento”.

Asegura que Morena ha sido testigo que el PRI llega con camiones a repartir huevos y despensas, pero para poder presentar una denuncia por un delito electoral se les exige que debe haber un notario público y la autoridad electoral para que dé fe que lo que se está señalando es cierto, “pero aquí la autoridad electoral no juega ese papel o se hace de la vista gorda”, arremetió.

Insistió en que tanto el INE como el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) no están juzgando con la misma vara a todos los partidos que están contendiendo en Coahuila.