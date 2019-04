Muere 1 día antes del estreno de Avengers y amigos le hacen homenaje

Tamaulipas, México.- Un grupo de amigos rindió homenaje a uno de sus íntimos compañeros, ya que el joven falleció un día antes de su estreno más esperado: Avengers Endgame, haciéndolo presente en la premier de la película aunque él estuviera muerto.

El joven tenía la ilusión de vivir para presenciar, como amante de los cómics, la culminación de una de las sagas más importantes del cine y de la cultura pop en los últimos años, pero fallecería un día antes, aunque ya tenía su boleto comprado.

El hecho se hizo viral en redes a través de una publicación de una amiga suya, que lo homenajeaba con sentidas palabras de amor tras su muerte y que su pérdida no iba a ser superada pronto por sus amigos y familiares.

Ellos por su parte acudieron a la premier de la película, y en la butaca que ya estaba reservada para él desde semanas atrás, colocaron una playera con el logotipo de los superhéroes, una flor blanca y su boleto.

Tanto que esperaste este día y quien iba a decir que un día antes te marcharías, te fuiste con la ilusión de ver la película, hoy ya no estás más pero tu lugar no se podía quedar vacío, aunque no estás físicamente, tus ilusiones se quedan aquí, escribió Jazmín Ochoa.