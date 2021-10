Muere Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; 'mujer sencilla y solidaria', AMLO

Morelia, Michoacán.- La tarde de este martes se dio a conocer sobre el fallecimiento de Celeste Batel, esposa del ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Legisladores y ex gobernadores informaron este martes sobre el sensible fallecimiento de Celeste Batel, esposa del político, hijo del ex presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, quien también falleciera un día como hoy, pero del año de 1970.

Celeste Batel era de nacionalidad portuguesa y contrajo nupcias con Cárdenas en 1963. Al día de hoy, le sobreviven sus hijos Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de Asesores del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Cuauhtémoc y Camila.

Por su parte, el presidente López Obrador ofreció sus condolencias a la familia Cárdenas Batel, a través de sus redes sociales.

“Lamento muchísimo el fallecimiento de la señora Celeste Batel, mujer sencilla, comprometida y solidaria. Abrazo fuerte a su esposo, el ingeniero Cárdenas y a los hijos, Cuauhtémoc y Camila”.

Además, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, y el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, lamentaron la pérdida.

"Me entero con tristeza del fallecimiento de Celeste Batel, esposa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Mi más sentido pésame a la familia Cárdenas Batel. Les envío un fuerte abrazo solidario a la distancia", expresó la ex Secretaria de Gobernación.

“Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares deseando pronta resignación ante esta lamentable pérdida. Descanse en paz”, compartió por su parte el mandatario michoacano.

El fallecimiento de Celeste Batel coincide con el 51 aniversario luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Celeste Batel, compañera de vida de Cárdenas. Mis sinceras condolencias a la familia. Descanse en paz", escribió en Twitter Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD.