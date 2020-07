Muere Claudio Zupo, campeón panamericano de judo victima de Covid-19

Sonora.- Claudio Zupo, campeón panamericano de judo murió a causa de Covid-19 luego de estar en cuarentena en su propia casa de Sonora.

Claudio Zupo, falleció victima de coronavirus a la edad de 35 años, pocos días después de que su madre también sucumbiera al virus.

El judoca ganó una medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo de 2006 en la categoría abierta, realizado en Buenos Aires, Argentina.

Zupo, en la actualidad se desempeñaba como entrenador de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), sin embargo, fue despedido el pasado 15 de julio, según informó publimetro.com.mx.

En en video que publicó en su red social, aseguró que fue despedido de sus laborares, a pesar de estar enfermo y guardando cuarentena.

“No se me hace justo que yo sea trabajador del Gobierno del Estado, que tenga 10 años trabajando para la dependencia de gobierno que es la Codeson y hoy que es quincena y hoy que ellos saben que estoy con Covid encerrado en mi casa y no puedo salir, no me puedo comprar los medicamentos me hayan corrido.

Se me hace una vulgaridad, se me hace una falta de respeto para mí, como persona, como deportista que fui tantos años, que le di logros, le di orgullos a Sonora, ahora me den una patada en el fund….y me tiren a la basura, no se me hace justo que me hayan corrido en medio de esta pandemia”, manifestó Claudio Zupo.

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), lamentó su muerte. Foto: Captura

La Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) en su cuenta de Twitter, lamentó el fallecimiento de Claudio Zupo y aseguró que pagará todos los gastos funerarios.

