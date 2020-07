Muere Lilián de la Concha, ex esposa de Vicente Fox

México.- La noche del 30 de junio, Lilián de la Concha, exesposa del expresidente de México Vicente Fox Quesada falleció a causa del cáncer que padecía desde hacía algunos meses, confirmó a través de Twitter el periodista Alberto Tavira.

"Con profunda tristeza lamento informarles que ha fallecido la señora Lilián de la Concha Estrada, quien fue primera esposa del expresidente Vicente Foz Quesada. Mi más sentido´pésame a su familia", compartió Tavira.

Lilián de la Concha y Vicente Fox estuvieron casados durante 20 años y adoptaron a sus cuatro hijos: Ana Cristina, Paulina, Vicente y Rodrigo.

El periodista del portal Cuna de Grillos mencionó que a principios del año, Lilián de la Concha le contó que estaba enferma, sin embargo, se encontraba optimista frente a la vida.

A principios de febrero de 2020 me contacté con Lilián de la Concha. Me contó que estaba enferma. Estaba muy optimista frente a la vida. No logramos vernos en un par de ocasiones. Luego la pandemia. Ahora su doloroso deceso que me confirman desde el Racho San Cristóbal, Gto.