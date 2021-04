Muere adulto mayor mientras hacia fila para ser vacunado contra Covid-19 en Torreón

Coahuila.- Un adulto mayor falleció mientras hacia fila para que le fuera aplicada la vacuna contra Covid-19 en la ciudad de Torreón, Coahuila. Aunado a ello, 3 personas más sufrieron un desmayo al encontrarse bajo el sol esperando su turno. Se ha denunciado que estos hechos ocurrieron por supuesta negligencia médica de parte de la delegación del gobierno federal, la cual es la responsable de la inoculación.

En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha comenzado una indagatoria de oficio con el objetivo de deslindar e imputar las responsabilidades correspondientes. Además, informó que las investigaciones también se centrarán en el presunto maltrato conferido a personas mayores de 60 años por dejar de lado los debidos cuidados a gente adulta mayor.

En este sentido, la CDHEC inform´que el pasado 29 de marzo despachó algunas denuncias de personas que señalaron que las condiciones en las que tenían a las personas mayores de 60 años para que fueran inmunizadas contra el SARS-CoV-2 eran indignas considerando la edad con la que cuentan.

Por este motivo, personal de la dependencia visitó los puntos de vacunación indicados, los visitadores pudieron constatar que los adultos mayores se encontraban formados en el rayo del sol. También fueron testigos de que por lo menos 3 personas se desmayaron a consecuencia de las condiciones en las que se encontraban.

Mediante un comunicado de prensa la CDHEC hizo de conocimiento público que las autoridad federal que actualmente se encarga de toda la logística que tiene que ver con la Campaña Nacional de Vacunación contra Covid-19 había pedido a las personas mayores que formaran una fila para que fueran vacunados.

No obstante, estas personas no tomaron en cuenta que a esa hora estaba muy alto el sol lo que hacía que la temperatura aumentara. Eso aunado a que no les dieron agua para que se mantuvieran hidratados hizo que tales condiciones fueran consideradas como indignas por parte de quienes lo presenciaron.

A consecuencia de todo ello, la CDHEC pidió a la autoridad federal que se implementen medidas cautelares que garanticen que las personas mayores de 60 años podrán hacer fila para vacunarse teniendo garantizadas las condiciones para ello.

Asimismo, el órgano advirtió que mantendrá una constante vigilancia en los distintos puntos de vacunación que hay en toda la entidad a fin de evitar que se presenten hechos como los documentados en Torreón.

Cabe señalar que se intentó establecer comunicación con el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, pero no se obtuvo respuesta alguna, puesto que este no atendió las llamadas a su teléfono celular ni tampoco respondieron en su oficina.